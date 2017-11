Blitz ohne Donner auf der „Getaway“

[Event "Schachturnier Kreuzfahrt Kopenhagen-Mia"] [Site "Schiff Norwegian Getaway (Atl"] [Date "2017.10.24"] [Round "6.4"] [White "Wunderlich, Frank"] [Black "Hilbenz, Guntram"] [Result "0-1"] [ECO "A46"] [WhiteElo "1897"] [BlackElo "1940"] [Annotator "Erik"] [PlyCount "50"] [EventDate "2017.10.16"] 1. d4 d6 2. Bf4 Nf6 3. e3 Nbd7 4. Nf3 Nh5 5. Bg3 h6 (5... Nxg3 6. hxg3 g6) 6. Bd3 Nxg3 7. hxg3 e5 8. O-O Be7 9. c3 O-O 10. Nbd2 c6 {[#]} 11. dxe5 (11. Bf5) ( 11. Qc2) 11... dxe5 12. Bc4 (12. a4) 12... Qc7 (12... b5 $1) 13. Qe2 $6 {[#]} ( 13. a4 $1) 13... b5 $1 14. Bb3 Nc5 15. Bc2 Bg4 16. e4 (16. b4) 16... Rad8 17. Rad1 a5 $1 18. Qe3 a4 19. a3 Ne6 20. c4 $2 Bc5 21. Qc3 Nd4 22. Rfe1 Qb6 23. Nxe5 Bxd1 24. Bxd1 Nb3 25. Re2 Bd4 0-1 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard