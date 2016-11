ECC Live: Werder Bremen - AVE Novy Bor

Gerne schalten wir heute wieder zum Europapokal nach Novi Sad, um einen Blick auf die Bretter vor Ort zu werfen. Immerhin sind ja zwei deutsche Mannschaften am Start, die heute gegen wahrlich internationale Gegnerschaft antreten - heute laufen wir einfach mal mit beim Spiel von Werder Bremen, und wenn auch nicht move by move, so doch ab und an mit einigen Diagrammen verziert kommentieren, so gut es eben geht.

Die Paarungen sind wie folgt:

AVE Novy Bor - SV Werder Bremen

Pentala Harikrishna - Matthias Blübaum (SVW)



Jan Werle (SVW) - Radoslaw Wojtaszek (Novy Bor)



David Navara (Novy Bor) - Thorben Koop (SVW)



Spartak Grigorian (SVW) - Alexei Shirov (Novy Bor)



Hoa Wang/ Wang, Hao (Novy Bor) - Sven Charmeteau (SVW)



Stephan Buchal (SVW) - Krishnan Sasikiran (Novy Bor)



15:15 Uhr: Was ist passiert?