Goliath gegen David remis

Die Schlusstellung (Titelbild) suggeriert bereits, dass es eine turbulente Partie war - Schwarz konnte nun das bunte Treiben mit Dauerschach beenden und war damit wohl zufriedener als sein Gegner. Ein paar Hinweise auf das zuvor Geschehene liefere ich vorab. Die Damen wurden früh getauscht - im dreizehnten Zug, objektiv war das aus schwarzer Sicht unglücklich. Viel später (nach 47 Zügen) bekamen beide wieder eine Dame - das gibt es im Schach, im Leben (man heiratet mehrfach) ja auch mitunter. Die weisse Dame konnte sofort wieder vom Brett verschwinden, dann hätte Schwarz gar gewonnen! Eine andere Gewinnchance hatte er direkt zuvor: seinen König aktivieren, was Weiss bereits viel früher und nicht unbedingt absichtlich oder freiwillig tat. Objektive Wahrheit ist, dass Weiss zuvor auch gewinnen konnte - dann gäbe es diesen Artikel eher nicht. Beide hatten mal eine Qualität mehr - das sagt vielleicht wenig über die Qualität der Partie, aber u.a. dadurch war sie (auch unabhängig vom "Goliath gegen David" Motiv) unterhaltsam bzw. spektakulär.

Das Ganze in einem Mannschaftskampf am 7. Oktober in Heerhugowaard - dieser Beitrag war seither geplant, nun isses soweit. Zunächst dokumentiere ich das Gesamtergebnis doppelt:

So steht es hier - drei Namen in meinem Team nicht fett gedruckt, da keine Stammspieler. In den Niederlanden darf man die Brettreihenfolge frei wählen, wir stellten taktisch auf und konnten das nominell im Schnitt klar bessere Team damit fast ärgern. Dass es nicht für einen Mannschaftspunkt reichte lag daran, dass ein gewisser Thomas Richter nach abgelehntem Remisangebot gegen einen nominell ziemlich gleichwertigen Gegner überzog - ich dachte, dass ich unbedingt gewinnen muss (diese Partie nur in vereinsinternen Datenbanken).

Und so wurde es vor Ort dokumentiert - wir haben also die gegnerische Vorbereitung durchkreuzt: eigenes Team und unsere Stammspieler vorab ausgedruckt, drei Reservisten handschriftlich ergänzt. Offenbar wussten sie, dass unser drittes Gelegenheitsbrett im Golfclub Arie heisst, im Schachverein und für den Schachverband allerdings Abe. Zu den beiden an der besprochenen Partie beteiligten Spielern zeige ich noch Archivfotos:

Links hinten Piet de Haas beim Mannschaftskampf der letzten Saison auf Texel - damals bekam er einen anderen nominell klar unterlegenen Gegner und gewann glatt. Diesmal haben wir die hier gezeigten eigenen Spieler - Gerard Postma damals gegen Kevin Tan, Jaap de Wijk damals gegen Piet de Haas - an Brett 7 und 8 aufgestellt. de Haas ist Jahrgang 1952, also durchaus ein erfahrener Spieler. Fotografiert hatte mein Vereinskollege Frans Eijgenraam, ich spielte ja selbst.

Und das (eigenes Handyfoto) ist Jon van Dorsten im Januar im Amateurbereich in Wijk aan Zee. Er ist Jahrgang 1978, hat erst als Erwachsener mit Schach begonnen und macht seither durchaus Fortschritte - mit Elo 1436 ist er wohl etwas unterbewertet.

Ich konnte diese beiden Fotos eventuell mit Photoshop kombinieren. Schwierig allerdings, da eine Stellung aus der nun besprochenen Partie und den dazu gehörenden Hintergrund Cafe de Swan in Heerhugowaard einzubauen. Dieses Cafe kenne ich, Ilja Schneider kennt es auch, Leser dieses Blogs haben vielleicht hier bereits Fotos gesehen. Am 25.11. war ich da zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zur 50-jährigen Jubiläumsfeier des SV Heerhugowaard. Noch ein bisschen Geplauder bevor ich endlich zur Sache komme: Der Vorsitzende Gerrit van Oostrum (ja, mein Gegner in diesem Mannschaftskampf) erwähnte u.a., dass einige Mitglieder schon seit 1967 dabei sind, dass sie fünf Jahre lang einen Grossmeister hatten (Harmen Jonkman) und trotzdem nie überregional spielten, und dass sie seit 1979 jährlich ein starkes Schnellturnier haben.

Sie haben zwei Kaninchen im Verein - die vermehren sich bekanntlich rapide, aber Piet M Konijn und Piet C Konijn sind nicht miteinander verwandt. Zwei Hasen haben sie auch - Piet de Haas und sein Bruder Maarten de Haas (*1947). Im kleineren und schwächer besetzten Schnellturnier spielte ich, diesmal Nummer zwei der Setzliste, dann nicht gegen Piet de Haas aber immerhin gegen Maarten de Haas. Drei Keetmänner haben sie auch, zwei davon (Maaike, die für einen anderen Verein höherklassig spielt, und Sandra) weiblich, Dennis männlich - auch das sind Geschwister, wohl nicht verwandt mit Karel Keesman oder hat sich da mal jemand vertippt?

Im dritten Mannschaftskampf dieser Saison wollte Heerhugowaard auch mal mit einer anderen Aufstellung antreten statt mit der vom Gegner erwarteten, also haben sie ihre Brettreihenfolge ausgelost - Kevin Tan an eins, aber Piet de Haas an fünf und Dennis Keetman an sieben kam dabei heraus. Und nun wirklich zur Sache:

Piet de Haas (Heerhugowaard, Elo 2107) - Jon van Dorsten (En Passant, Elo 1436)

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 Jon kopiert schon wieder "meine" Eröffnung! Kurz zuvor spielte er in der Vereinsmeisterschaft plötzlich Grünfeld (nicht gegen mich, ich spiele ja 1.e4), und nun Sveshnikov - was ich auch jahrzehntelang spielte, allerdings (es wurde zuviel Wiederholung) seit gut zwei Jahren nicht mehr. Diesmal hatte er es vereinsintern vorab angekündigt, und ich habe ihn ein bisschen vorbereitet - dazu später mehr. 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 Le7 10.Lxf6 (2002 spielte Piet de Haas gegen Elo 1649 hier 10.c3 Sxe4 11.Sxb5 axb5 12.Lxb5 und gewann später - dennoch vermute ich nicht unbedingt Absicht, eher einen Fingerfehler: Lxf6 vergessen) 10.-Lxf6 11.c4 (1984 spielte de Haas hier 11.c3 und darauf war Jon vorbereitet - natürlich immer die Frage, wie "relevant" einzelne Partien vor vielen Jahren sind. Ich informierte Jon, dass 11.c4 hier inzwischen auch 'bekannt' ist - das wurde vielleicht nicht registriert - und dass Schwarz dann 11.-b4 spielt. Laut Datenbanken 20334 Partien mit 11.c3 und nur 4684 mit 11.c4 (Stand kurz nach dieser Partie - das Schachleben geht weiter, derzeit sind es 20364 und 4711). Zu 11.c4 gibt es weniger Theorie, wobei das relativ ist: in seinem 2014 erschienenen Sveshnikov-Buch bespricht GM Kotronias c4 in Kapitel 26-28 und das traditionelle c3 in Kapitel 29-37) 11.-Sd4!?





Dieses Bauernopfer fand er am Brett! Auch das gab es bereits, allerdings nur 162-mal (wieder Stand nach der Partie, seither wurde es noch zweimal in anderen Ligen gespielt - deutsche Bundesliga und britische 4NCL). Elobeste Schwarzspieler sind Moiseenko, Sutovsky und Kryvoruchko, weiter unten vor allem Damen - fünfmal Muzychuk (einmal Mariya, also viermal Anna), Harika und Paehtz. Spielerinnen mit Elo unter 2600 sind dabei bekannter als vergleichbare Spieler: Roiz kennt man eventuell, da er sich seit 2004 auf Elo über 2600 verbesserte, Shomoev und Sulava kennt man nicht unbedingt, den Fernschachspieler Jueri Siigur erst recht nicht. Nur einer wurde später bekannt: der Georgier Gaioz Nigalidze, der es mal gegen den bereits erwähnten Kotronias spielte. Aber das ist nicht Thema dieses Artikels. Ich habe mir danach noch diverse Partien mit 11.-Sd4 angeschaut: schwarze Kompensation im Stile des Wolga-Gambits mit einer Prise Wodka - oft wilde Stellungen.

12.cxb5 Da5+ (das ist nun fast neu - noch vier Partien, Schwarz hatte Elo 1873-2108 und verlor viermal. Üblicher ist 12.-0-0 [inzwischen vielleicht widerlegt], 12.-Lb7 oder 12.-Le6. Das reicht nun was Vorgeschichte betrifft, die die Spieler wohl ohnehin nicht unbedingt kannten) 13.Dd2 Dxd2+ (siehe erster Absatz) 14.Kxd2 Lg5+ 15.f4 (noch eine Partie mit 15.Kd1, aber 15.f4 ist der Computerzug) 15.-Lxf4+ 16.Kc3 Se6 Hier konnte Schwarz durchaus eine Qualität opfern/anbieten: 16.-axb5 17.Sc7+? Ke7 18.Sxa8? b4+! 19.Kd3 (19.Kxb4 Ld2+ 20.Kc4 La6+ 21.Kd5 Tc8 nebst -Lb7# oder -Tc5# - Stockfish ist sich nicht sicher, welches Matt er bevorzugt, z.B. 22.b3 Lb7# aber 22.h3 Tc5#) 19.-bxa3 20.Sb6 axb2 21.Tb1 Lc1 -+). Stand Schwarz bereits auf Gewinn? Nein, Weiss kann einfach 17.Sxb5 Sxb5 18.Lxb5+ Kd8 19.a4 ± spielen. 17.Sc4 0-0





Hier ist 18.b6± wohl der Grund, warum 12.-Da5+ selten gespielt wird. Aber es kam 18.Sxd6 axb5 19.Se7+ Kh8 und schon wieder ein Diagramm:





Weiss kann nun wieder eine Qualität gewinnen, aber beide haben - offenbar richtig - eingeschätzt, dass Schwarz dann ausreichende Kompensation hat: 20.Sxc8 (egal welcher zuerst) 20.-Txc8+ (auch egal welcher zuerst) 21.Sxc8 Txc8+ 22.Kb4 (oder nach 22.Kd3 z.B. 22.-Lc1 droht -Sf4# 23.Ke2 Lxb2 24.Tb1 Ld4) 22.-Sd4=. Immer noch ging hier 20.Lxb5 La6 21.a4±, aber es kam 20.Td1 Sd4 (20.-La6) 21.Lxb5? (Nun musste Weiss wohl mit 21.Sxc8+ Txc8+ 22.Sxc8 Txc8+ 23.Kb4 Tc2 eine Qualität erobern, wobei Schwarz nach wie vor Kompensation hat. Stattdessen opfert/verliert er nun eine Qualität:) 21.-Lg4! (der Se6 hatte ja wieder Platz gemacht) 22.Lc4 Lxd1 23.Txd1 Ta7! (Röntgenverteidigung von f7) 24.Sef5





Nun nehmen Computer auf h2 und haben viel lieber Schwarz, aber es kam 24.-g6 25.g3! Lg5 (die Staubsauger-Fortsetzung 25.-gxf5 26.gxf4 fxe4 27.fxe5 Sf3 usw. gibt Schwarz vielleicht noch etwas Vorteil, im Gewinnsinne wohl zu wenig) 26.Sxd4 exd4+ 27.Kxd4= Lf6+? (Tempoverlust) 28.e5 Td7 29.Kd5!





Das ist nun ein Endspiel, in dem der weisse König nicht mehr verwundbar ist, sondern aktiv. 29.-Le7? 30.Kc6 Lxd6? (30.-Ta7 und das Beste hoffen) 31.Kxd7?! (31.exd6! und die weissen Freibauern sind partieentscheidend, Analysediagramme immer in metallisch-grau:)





Ein Schachfreund, dem ich die Partie vorab schickte, schrieb "Warum Weiß nicht exd6 statt Kxd7 gespielt hat, erschließt sich mir nicht. Es liegt doch auf der Hand, dass der d-Bauer und die beiden freien a- und b- schnell gewinnen werden?!". Er hat nochmals fast 300 Elopunkte mehr als Piet de Haas und einen Schachtitel - Weiss war wohl froh, dass er die Qualle zurück bekommt. 31.-Lxe5 32.b4





Wobei man auch hier sagen könnte "der Rest ist Technik". 32.-h5 33.b5 h4 34.gxh4 Lxh2 (ging bereits 12 Züge zuvor, da war es vorteilhaft) 35.Ke7 zunächst dachte ich hier "warum?", aber es konnte zum nach Spielerelo und derzeitiger Stellung "richtigen" Partieergebnis führen 35.-Kg7 36.h5?! (36.Td8! Txd8 37.Kxd8)





und dieses Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern ist glatt für Weiss bekommen: Schwarz bekommt zwar den weissen h-Bauern, aber die weissen Freibauern sind, vom König unterstützt, viel gefährlicher. Engines glaube ich das, während einer Partie wäre ich mir auch nicht unbedingt 100% sicher. Aber Weiss spielte ja 36.h5?! und es folgte 36.-gxh5 37.Td2?! (37.Th1 Lg3 38.Txh5+-) 37.-Lg3 38.Tg2 h4





Hatte Weiss nicht gesehen, dass Schwarz mit dieser Konstruktion seinen Laden beieinander hält? 39.a4?! (nur nach 39.Ld5! hat Weiss offenbar noch Gewinnchancen) 39.-f5?! (39.-Tc8! - Turm aktivieren hier wichtiger als zweiten Freibauern laufen lassen - 40.Ld5 Tc7+ 41.Kd8 Tc3 = u.a. kann nun der schwarze h-Bauer weiter laufen, da er nicht mehr den Lg3 decken muss. Leser denken vielleicht, dass Zeitnot eine Rolle spielte und könnten recht haben - es gibt in dieser Spielklasse allerdings nur eine Zeitkontrolle für die gesamte Partie: 1h40min plus 10 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug. Wie knapp die Bedenkzeit hier bereits beiderseits war weiss ich nicht - später wurde sie jedenfalls knapp und dabei blieb es bis Partieende.) 40.a5 (wieder 40.Ld5!) f4 41.b6 f3 42.Tg1 Tc8 43.a6??!





Sicher mit Idee gespielt - Weiss war davon überzeugt, dass nun ein Freibauer (und zwar ein weisser) durchlaufen wird. Das stimmt wohl auch, aber Schwarz hat auch Freibauern. 43.-Txc4 44.a7 Ta4 45.Kd7 f2 46.Tb1 Tb4?!





Ausrufezeichen für den Showeffekt, Fragezeichen für den objektiven Wert dieses Zuges. Hier ging stattdessen 46.-Kg6 47.Kc6 h3 48.Kb7 h2 49.a8D Txa8 50.Kxa8 Kg5 51.b7 Kg4 52.b8D Lxb8 53.Kxb8 Kf3





Weiss hat in der Partie zweimal geheiratet (die erste Dame bekommen ja beide, ohne sich darum zu bemühen) und wurde jeweils sofort Witwer - dieses Schicksal erwartet nun Schwarz, aber die zweite Ehe ist dann glücklich bis zum Ende der Partie.

Nach 46.-Tb4 kam 47.Txb4? (47.Ta1 Ta4 48.Txa4 f1D 49.a8D)





Unterschied zur Partie ist, dass der weisse Ta4 die Da8 deckt - wenn Schwarz nicht sofort Dauerschach gibt, kann Weiss wieder Gewinnversuche unternehmen. 47.-f1D 48.a8D?? Logisch, aber es sollte verlieren! Letzte (Remis-)Chance für Weiss war 48.Tg4+ Kf6 49.Txg3! Dh1 (nach 49.-hxg3 50.a8D g2 hat Weiss Dauerschach) 50.Tc3! Db7+ 51.Tc7 Dd5+ 52.Kc8 Da8+ 53.Kd7 h3 54.Tc6+





Kann Schwarz das gewinnen? In der Partie konnte er forciert gewinnen, aber nach 48.a8D??





(hatten wir bereits als Analysediagramm, mit dem einerseits kleinen andererseits grossen Unterschied weisser Turm auf a4) kam 48.-Dh3+?? - 48.-Df5+ 49.Ke7 Df7+ 50.Kd8 Df8+ 51.Kd7 Dxa8 -+ war, wenn man es sieht, einfach! 48.-Df7+ 49.Kc8 Df8+ 50.Kb7 Dxb4 (Turm- statt Damengewinn) ging eventuell auch, ist allerdings danach noch technisch kompliziert. 49.Ke7?! (nach 49.Kd8 De6 50.Da1+ kann Weiss wieder auf Gewinn spielen!) 49.-Df5 (Zeitnot, also in zwei "kurzen" Zügen von f1 nach f5 - hier der einzige Remiszug) 50.De4 (nach 50.Da1+ ist 50.-Kg8! der einzige Remiszug, aber Weiss kann dann noch weiterspielen. So kam hier Dauerschach:) 50.-Df6+ 51.Kd7 Dd6+ 52.Ke8 Df8+ 53.Kd7 Dd6+ 54.Ke8 Df8+





Dieses Diagramm hatten wir bereits. Im 52. oder 54. Zug konnte sich Weiss auch Kc8 Db8+ zeigen lassen, aber auch das ist (Teil von) Dauerschach.

Wie immer die gesamte Partie auch zum Durchklicken. Eventuell bot es sich an, im Artikel nur die Diagramme zu überfliegen - aber ich setze den Link bewusst erst am Ende.

Fazit: Wie hat David gegen Goliath eher eine Chance? Mit Komplikationen oder wenn er eher passiv abwartet, dann hat der Gegner eine "Bringschuld"? Man kann natürlich auch "so wie immer" spielen ... . Bei allem Respekt für meinen Teamkollegen wundert es mich durchaus, dass der nominell klar überlegene Gegner den Sack nicht zumachen konnte. Elo gewinnt dabei nicht automatisch, und auch eine Gewinnstellung muss man (egal op Computer +3, +10 oder +50 sagen oder am Horizont bereits ein Matt sehen) noch gewinnen. Letzteres gilt dabei für beide Spieler.