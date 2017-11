Nach Vulkankratern und Geysiren zurück zu König und Springer

Live vom Atlantik

Nach dem Ruhetag auf den Azoren geht das Schachturnier auf dem Kreuzfahrtriesen „Getaway“ der Norwegian Cruise Line beim Trip nach Miami (15. bis 30. Oktober) in die entscheidende Phase. Auf den Vulkaninseln mit den großen Kratern und den heißes Wasser speienden Geysiren werden vor allem Tee und Ananas angebaut. Und über die Fischspezialitäten braucht man kein Wort zu verlieren.

Reisfelder auf den Azoren

Geysire

Nach der Erholungspause für die Schachspieler ging es am Tag auf See in die vierte Runde. Die brachte keine Entscheidung. Noch liegt das Feld so dicht zusammen, dass der Sieger wohl erst in der Schlussrunde vor der Küste Floridas gekürt wird. Derzeit liegt die dänische Familie Moelvig vorn.

Sohn Julius führt allein mit 3,5 Punkten, dahinter folgen Vater Hendrick, Frank Wagner, Dr. Holger Käsemann mit jeweils drei Punkten und Fernandez Garcia Alfonso Javier, Thomas Hellmann, Maik Kopischke sowie Michael Dombrowsky mit je 2,5 Punkten.

Morgen geht es an Bord wie immer um 10 Uhr weiter. Da inzwischen vier Zeitzonen passiert sind, wird um 14 Uhr nach deutscher Zeit gespielt.

Die Partie des Tages