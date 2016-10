New In Chess und Schachreisen gemeinsam auf hoher See

AMSTERDAM -

New In Chess Magazine und Schachreisen veranstalten gemeinsam das New In Chess Schachturnier auf See.

Es wird die erste Liveveranstaltung für New In Chess, dem Magazin mit Lesern in 116 Ländern.

„Dies ist eine hervorragende Möglichkeit unsere Leser in einem wundervollen Ambiente zusammenzubringen.“, so Remmelt Otten, Verlagsleiter bei New In Chess. ,,Wir wissen, wie faszinierend solch besondere „Schachreisen“-Zielen sind. Was kann schöner sein, als Schach zu spielen mit Blick auf den Atlantischen Ozean oder die Karibik?“



Foto© Norwegian Cruise Line

Seit mehr als 18 Jahren veranstaltet Schachreisen Jörg Hickl Urlaubsreisen mit schachlichem Turnier- und Trainingsprogramm.



Das New In Chess Schachturnier auf See findet im Oktober 2017 auf der Norwegian Getaway statt – einem der größten und modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Ein 7-rundiges Turnier mit Eloauswertung und großem Rahmenprogramm ist Teil der 14-tägigen Kreuzfahrt von Kopenhagen über die Azoren und Karibik nach Miami/USA.

,,Es wird unsere siebte Kreuzfahrt – ich kann mir kaum einen schöneren Rahmen für ein Schachturnier vorstellen'', so der deutsche Großmeister Jörg Hickl und Autor des Bestsellers „The Power of Pawns“.



,,Obwohl es durchaus Spielerbeschwerden über eine die Konzentration störende atemberaubende Aussicht gab.“

Detaillierte Informationen bietet die Website www.newinchess-cup.com