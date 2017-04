Panamakanal mit Schachturnier

Sind Sie bereit für die (Schach-)Reise Ihres Lebens? Wollen Sie dabei sein, wenn Rekorde gebrochen werden? Dann ist die Jungfernfahrt an Bord der Norwegian Bliss, dem neuesten Schiff der Norwegian Cruise Line, genau das Richtige. Der Höhepunkt dieser Tour wird die Fahrt durch den Panamakanal sein. In runnd10 Stunden – natürlich sorgt der Terminplan für eine Durchfahrt bei Tageslicht – werden Sie mit dem größten Kreuzfahrtschiff aller Zeiten, das je den Kanal durchquerte, vom Atlantik in den Pazifik fahren! Erst seit der Kanalverbreiterung 2016 ist dies für Schiffe dieser Größe möglich.

Von der revolutionären Observation Lounge aus können Sie die unglaubliche, 77 Kilometer lange Wasserstraße bestaunen, die als eines der sieben Wunder der modernen Welt gilt. Vor gut 100 Jahren (1914) wurde der Panamakanal eingeweiht. Viele Jahrzehnte hatte dieses Projekt Wissenschaftler und Forscher in aller Welt beschäftigt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich der deutsche Amerika-Forscher Alexander von Humboldt mit diesem Projekt. Rund 25 Jahre später – also 90 Jahre vor der Kanaleröffnung – sagte Johann Wolfgang von Goethe voraus, dass es „der jugendliche Staat“ USA sein werde, der diesen Plan verwirklicht.

Natürlich bieten wir auch unseren Schachinteressierten ein großartiges Programm: In Zusammenarbeit mit dem holländischen Verlagshaus New in Chess spielen wir ein Turnier mit sieben Runden (mit Elo- und DWZ-Wertung) nach dem Vorbild unserer letzten Kreuzfahrten – die Transatlantik- und Karibik-Touren sowie auf unserer Reise im Oktober 2017 von Kopenhagen durch die Karibik nach Miami. Genießen Sie im Anschluss an die Partie das schachliche Rahmenprogramm und die Betreuung durch unsere Referenten IM Jonathan Carlstedt, GM Jörg Hickl und IM Erik Zude (geplant).

Route: Miami – Kolumbien – Durchfahrt des Panamakanals bei Tageslicht – Costa Rica – Guatemala – Mexico – Los Angeles

Reisezeitraum: 10. – 25.05.2018, 15 Nächte, Preise ab: 2.299 € in der Innenkabine bei Doppelbelegung, Premium all inclusive

Bitte beachten Sie:

Eine der attraktivsten Routen der Kreuzfahrtlinie bringt auch Andere auf den Geschmack: In Kombination mit dem weltweit neuesten Schiff kommt es bereits wenige Wochen nach Verkaufsstart zu einem extrem hohen Buchungsaufkommen. Wir erwarten nicht nur baldige Preissteigerungen seitens der Reederei, sondern unter Umständen sogar einen Buchungsstopp innerhalb der kommenden Monate, vielleicht Wochen und raten deshalb zu einer frühen Buchung.

