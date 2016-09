Rustam Kasimdzhanov - The path to tactical strength

Der Weltklassespieler und frühere Fide-Weltmeister GM Rustam Kasimdzhanov hat diese DVD bereits 2006 für Chessbase aufgenommen. Das Prinzip der Taktikberechnung an sich ist aber bekanntlich zeitlos und daher kommt es nicht auf das Alter der DVD an.

In 22 Videolektionen über 4,25 Stunden bringt der Autor dem Zuschauer die „russische“ Art, Taktikaufgaben zu lösen, bei. Natürlich ist nicht „russisch“, sondern „großmeisterlich systematisch“ gemeint. Der Begriff soll nur als Synonym für diejenige Systematik dienen, die beim Schachstudium einst von Botvinnik propagiert wurde und die die russische Schachschule so berühmt gemacht hat.

Übliche Taktikbücher oder Taktikvideos liefern die bekannten taktischen Motive wie Gabel, Spieß, Ablenkung, Hinlenkung usw. Aber fast niemand liefert eine Anleitung, „wie“ man denken muss, um die richtigen Motive zu finden, wenn man sie nicht automatisch oder zufällig sieht. Mit „wie“ meine ich, welche Fragen man sich stellen und beantworten muss, um zur Lösung zu finden. Selbst in hochgelobten Büchern wie „Schachtaktik richtig berechnen“ von Valeri Beim habe ich nur bedingt eine geeignete Antwort gefunden (, was aber auch an mir liegen kann). Außerdem gibt es nicht viele Bücher zum Thema. Dafür braucht man folglich Trainer, und zwar sehr gute, alle anderen nähern sich des Pudels Kern nur ungefähr. Und „Kasim“ gelingt es, diese Trainingslektion zu vermitteln. Zwar nicht mit Glanz und Gloria, aber sehr gut. In dieser Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit habe ich das bisher nur von erstklassigen Profi-Trainern kennengelernt. Als Basis dafür setzt er eine gewisse positionelle Stärke voraus, weshalb diese DVD erst ab einer etwas gehobeneren Spielstärke von ca. 1500 DWZ wirklich lohnenswert ist.

Fazit:

Kasim liefert in leicht verständlichem Englisch mit einer nervös hoch klingenden Stimme sehr anschaulich eine Anleitung, wie man an taktische Aufgaben herangeht. Pflicht"lektüre", wenn man nicht schon einen guten Trainer hat.

Dennis Calder

Fide Instructor April 2016