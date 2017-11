Schach auf See – Der Endstand

[Event "Schachturnier Kreuzfahrt Kopenhagen-Mia"] [Site "Schiff Norwegian Getaway (Atl"] [Date "2017.10.27"] [Round "7.3"] [White "Hilbenz, Guntram"] [Black "Dombrowsky, Michael Rudolf"] [Result "0-1"] [ECO "A21"] [WhiteElo "1940"] [BlackElo "1997"] [Annotator "Erik"] [PlyCount "81"] [EventDate "2017.10.16"] 1. c4 e5 2. g3 d6 3. Bg2 c6 4. Nc3 f5 5. d3 Nf6 6. Nf3 Be7 7. c5 Na6 8. cxd6 Bxd6 9. O-O O-O 10. a3 Kh8 11. Qc2 (11. b4 Nc7 12. Bb2 a5 13. Nd2 (13. Na4 axb4 14. axb4)) 11... Nc7 12. b3 Qe8 {[#]} 13. e4 $6 (13. Nd2) (13. Bb2 e4 14. Ne1 ( 14. Nd4) 14... e3 15. f4) 13... Qh5 $15 14. exf5 Bxf5 15. Ne4 Nxe4 16. dxe4 Bg4 17. Nh4 Be7 $6 (17... Nb5) (17... Ne6) 18. Nf5 $1 $11 Bxf5 19. exf5 Nb5 (19... Qxf5 20. Be4 (20. Qxf5 Rxf5) 20... Qh5 21. Bb2) 20. Bb2 Nd4 21. Bxd4 exd4 {[#]} 22. Qe4 $6 (22. Be4 $36) 22... Bf6 23. g4 Qe8 24. Rad1 Qxe4 25. Bxe4 Rfe8 26. Bd3 $11 {[#]} Rad8 27. Rfe1 Rxe1+ 28. Rxe1 Kg8 29. Kf1 h6 30. h3 Kf8 31. a4 Rd5 32. Re2 a5 33. Rc2 Ke7 {[#]} 34. f4 Kd6 35. Ke2 (35. Rg2 Be7 36. g5 $132) 35... Rc5 36. Rxc5 Kxc5 37. Kd2 $6 $138 (37. Bc4 b5 38. axb5 cxb5 39. Be6 $11 Kb4 40. Kd3 a4 41. bxa4 bxa4 42. Kc2 (42. Bf7 Ka3 43. Be8 (43. Kc2 $2 d3+ 44. Kxd3 Kb2 45. Kc4 a3 46. Kc5 a2 (46... Bc3 47. g5) (46... Kc3 47. Ba2 Kd3 48. Kd6 Ke4 49. Ke6 Kxf4 50. Kf7 Kg5 (50... Kg3)) 47. Bxa2 Kxa2 48. Kd5 Kb3 49. Ke6 Kc2 50. Kf7 ) 43... Kb3 44. Bxa4+ Kxa4 45. g5 hxg5 46. fxg5 Bxg5 47. Kxd4 $11) 42... Ka3 43. Bd7 (43. Bc4) 43... d3+ 44. Kxd3) 37... Kb4 $6 (37... Kd5 $5) 38. Kc2 (38. Bc4) 38... b5 {[#]} 39. Be4 $2 (39. axb5 cxb5 40. Be4 Kc5 41. Bb7 a4 42. bxa4 bxa4 43. Bc8) 39... bxa4 40. bxa4 c5 41. Bd5 0-1 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard