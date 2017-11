Schach auf See - Schwarzer Tag für Weiß

In der vorletzten Runde des internationalen Turniers auf der Fahrt Kopenhagen – Miami wurden die Weißspieler tüchtig gerupft: Nur einer konnte seine Partie gewinnen, dagegen triumphierten fünfmal die Schwarzen. Die übrigen beiden Partien endeten Unentschieden.

Vater und Sohn Moelvig aus Dänemark gewannen nicht nur ihre Spiele mit den schwarzen Steinen, sondern sie waren sogar mit demselben Eröffnungssystem erfolgreich. Die beiden Dänen führen die Tabelle an, wobei Sohn Julius (5 Punkte) einen halben Punkt Vorsprung vor Henrik (4,5 Punkte) hat. Dahinter warten vier Spieler (Frank Wagner, Dr. Holger Käsemann, Michael Dombrowsky und Dr. Guntram Hilbenz) mit jeweils vier Punkten auf ihre Chance. Bevor es zur Entscheidung kommt liegen noch zwei Tage Erholung auf den Bermudas vor ihnen.

Hochklassig verlief die Auseinandersetzung zwischen Maik Kopischke (Berlin) und Henrik Moelvig, die der Däne in imponierender Weise für sich entschied.