Schachbund sucht neuen Geschäftsführer

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des bisherigen Geschäftsführers/Sportdirektors Uwe Bönsch im April sucht der Deutsche Schachbund nun acht Monate später einen Nachfolger - oder auch nur eine Zwischenlösung. Schnell gehen soll es auch: Bereits zum 01.04. ist die Stelle neu zu besetzen. Mit einer Befristung auf 18 Monate und knackigen Anforderungen, die in Deutschland wohl noch nicht einmal eine Handvoll Kandidaten erfüllen, wird die Suche nicht ganz einfach. Aber sehen Sie selbst: (jh)

Der Deutsche Schachbund e.V. mit Sitz in Berlin sucht zum 1. April 2018 einen Geschäftsführer (m/w) / einen Sportdirektor (m/w) in Vollzeit



Aufgaben

Führung der Geschäftsstelle

Beratung und Unterstützung des Präsidiums in organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen

Vorbereitung und Umsetzung von Präsidiumsbeschlüssen

Zusammenarbeit mit den Landesschachverbänden, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dem Weltschachbund (FIDE) und der Europäischen Schachunion (ECU)

Planung und Durchführung von Leistungssportmaßnahmen

Mitarbeit in der Kommission Leistungssport

Organisation der Aus- und Weiterbildung der Trainer



Anforderungsprofil

Erfahrung in Personalführung

Praxiserfahrung im organisierten Sport und Berufserfahrung

Teamfähigkeit sowie kommunikative Kompetenz und Organisationsgeschick

Fachlich überzeugende, belastbare und dynamische Persönlichkeit

Bereitschaft zur Wahrnehmung von Wochenendterminen und Dienstreisen

Bezug zum Schachsport

Gute englische Sprachkenntnisse

Erfolgreiche Ausbildung und Erfahrung im Bereich Betriebswirtschaft, Personalwirtschaft und Veranstaltungsmanagement

Die Stelle ist vorerst bis zum 31.10.2019 nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zu besetzen. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung ist denkbar. Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen mit entsprechender Qualifikation ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.



Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen – vorzugsweise per Email – senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Post bis spätestens zum 15. Januar 2018 an

Deutscher Schachbund

Horst Metzing

Hanns-Braun-Str./Friesenhaus 1

14053 Berlin