Schachkreuzfahrt - Ein Kampftag auf See

[Event "Schachturnier Kreuzfahrt Kopenhagen-Mia"] [Site "Schiff Norwegian Getaway (Atl"] [Date "2017.10.22"] [Round "5.1"] [White "Moelvig, Julius Printzlau"] [Black "Wagner, Frank"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E91"] [WhiteElo "1951"] [BlackElo "1867"] [Annotator "Erik"] [PlyCount "81"] [EventDate "2017.10.16"] 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 Nbd7 7. O-O c5 8. d5 Kh8 9. Re1 Ng8 10. Be3 a6 11. Nd2 Bh6 12. Bxh6 Nxh6 13. f4 f6 14. Nf3 Nf7 15. Bd3 Rg8 16. Qc2 Qc7 17. Ne2 Nf8 18. Ng3 Bg4 19. Nh4 g5 20. fxg5 Rxg5 21. Nhf5 Ne5 22. Be2 e6 $6 23. Bxg4 Rxg4 24. Ne3 Rg6 25. dxe6 $6 Nxe6 26. Nd5 $6 Qf7 $36 27. Rf1 Rag8 28. Nf5 $2 {[#]} Rxg2+ $2 (28... Nd4 $1 29. Nxd4 Rxg2+ 30. Qxg2 Rxg2+ 31. Kxg2 Qg6+ $19) 29. Qxg2 Rxg2+ 30. Kxg2 Qh5 31. Ng3 Qh6 32. Rxf6 Qd2+ 33. Rf2 Qg5 $2 34. Raf1 $18 Ng4 35. h4 $1 Qg6 36. Rf7 Qh6 {[#]} 37. Rxb7 $2 ( 37. Re7 $1 $18 Nd4 38. Rf4 Ne3+ 39. Nxe3 Qxf4 40. Re8+ Kg7 41. Nh5+) (37. R1f5 $18) (37. a4 $18 Qd2+ 38. Kh3) 37... Qd2+ 38. Kh3 Nf2+ $11 39. Rxf2 Qxf2 40. Rb8+ Nf8 41. Nf5 (41. h5 $14) 1/2-1/2 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard