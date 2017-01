Schachturnier auf See - live aus der Karibik

Spürbare Abwechslung zu den unwirtlichen Temperaturen Mitteleuropa sind bietet derzeit das 2. Schachturnier auf See. In den ersten beiden Januarwochen geht es von New York in die Karibik und zurück - inklusive eines 7rundigem Turniers und großem Rahmenprogramm. Mit sechs Anlandungen die ideale Fahrt für Begleitpersonen. Das Schiff hat gerade Antigua verlassen und befindet sich auf dem Weg nach Barbados. Nach dem heutigen Blitzturnier gibt es Schach erst wieder am Donnerstag.

IM Jonathan Carlstedt und WGM Sarah Hoolt betreuen die Gruppe und berichten auf der Schachbund-Site live über das Geschehen.

TEIL 1, vom 06. Januar und

TEIL 2, vom 09. Januar

TURNIERWEBSITE

3. SCHACHTURNIER AUF SEE, im Oktober von Kopenhagen via Azoren und Karibik nach Miami