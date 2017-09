Weltcup-Quiz

Beim Weltcup in Tbilisi/Tiflis leeren sich die Reihen: nach dem heutigen nicht allzu dramatischen Tiebreak kann der 124. von anfangs 127 Spielern (einer war gar nicht erst angereist) seine Koffer packen und für März 2018 andere Pläne schmieden als Kandidatenturnier in Berlin - es sei denn, er qualifiziert sich noch anderweitig, oder hat das bereits geschafft, oder ist dann als Sekundant beteiligt, oder er bekommt die wildcard. Das betrifft die Zukunft, und schon die nahe Zukunft - wer nimmt die letzte Hürde Halbfinale und qualifiziert damit sich selbst (und eventuell auch definitiv andere) für das Kandidatenturnier ist "unklar". Thema heute ist ein kleines Quiz zur Weltcup-Geschichte, kleiner Hinweis vorab: teilweise sind mehrere Antworten richtig, einige Fragen sind vielleicht Fangfragen bzw. die vorgeschlagenen Antworten sind Fang-Antworten. Die Lösungen findet man in den ganzen Wikipedia-Artikeln zum Weltcup seit 2005, eventuell auch anderswo. Und los geht's:

In welcher Hinsicht ist der - noch laufende - Weltcup 2017 einmalig?

a) Noch nie wurde, jedenfalls bis einschliesslich Viertelfinale, kein einziges Match im Armageddon entschieden.

b) Noch nie stand kein einziger Russe im Halbfinale.

c) Noch nie waren vier verschiedene Länder im Halbfinale vertreten.

d) Noch nie erreichte (mindestens) ein Asiate das Halbfinale.

e) Noch nie ist ein Spieler zur ersten Runde nicht angetreten.

Was gab es in der Weltcup-Geschichte bisher nur einmal?

a) Alle vier Halbfinalisten sind unter den ersten zehn der Setzliste.

b) Die Nummer eins der Setzliste steht im Halbfinale.

c) Nur ein Spieler aus der top10 steht im Halbfinale.

d) Ausgerechnet die Nummer 11 der Setzliste steht im Halbfinale.

Wieviele Spieler konnten bisher mehrfach das Halbfinale erreichen?

a) einer

b) drei

c) fünf

d) acht

Wieviele Spieler erreichten das Halbfinale ohne einen einzigen Tiebreak?

a) einer

b) zwei

c) fünf

d) das gab es noch nie

Wieviele Spieler aus der aktuellen top10 standen noch nie im Weltcup-Halbfinale (egal ob sie zum damaligen Zeitpunkt top10 waren)?

a) zwei

b) drei

c) vier

d) sechs

Dieselbe Frage für die aktuelle top20

a) acht

b) zehn

c) zwölf

d) sechzehn

Mitunter erreichten Spieler überraschend das Halbfinale. Wer von diesen vier (alphabetisch sortiert) hatte den niedrigsten Platz in der Setzliste?

a) Andreikin

e) Eljanov

m) Malakhov

t) Tomashevsky

Ein Spanier, ein Israeli, ein Niederländer und zwei US-Amerikaner erreichten bisher das Weltcup-Halbfinale. Was haben sie gemeinsam?

a) Alle waren unter den ersten zehn der Setzliste.

b) Alle waren zum Zeitpunkt ihres Erfolgs noch nicht 40 Jahre alt (oder immer noch jung).

c) Alle kamen in einem anderen Land auf die Welt.

d) Alle haben oder hatten (mindestens) eine Ehefrau oder Freundin aus einem anderen Land.

Wieviele der insgesamt 28 Weltcup-Halbfinalisten kamen in der Sowjetunion auf die Welt?

a) sechzehn

b) achtzehn

c) einundzwanzig

d) zweiundzwanzig

Welches Land - bei Mannschaftskämpfen durchaus mal erfolgreich - hatte noch nie einen Spieler im Weltcup-Halbfinale?

a) Aserbaidschan

b) Ungarn

c) Deutschland

d) Indien

Was geschah nur 2013?

a) Die Nummer eins der Setzliste schied bereits in der zweiten Runde aus.

b) Drei Russen stehen im Halbfinale.

c) Nakamura verlor gegen einen Spieler im Bereich 20-30 der Setzliste.

d) Drei Spieler ausserhalb der top20 der Setzliste erreichen das Halbfinale.

Was geschah nur 2009?

a) Die Nummer eins der Setzliste gewann am Ende.

b) Zwei Ukrainer stehen im Halbfinale.

c) Ein Match dauerte 18 Partien.

d) Die Nummer 50 der Setzliste erreichte die vierte Runde.

Zum Schluss doch noch eine Frage zur nahen Zukunft:

Viele Weltcup-Teilnehmer spielen direkt danach ein Open auf der Isle of Man (es sei denn, sie erreichen das Finale in Tiflis). Aronian allerdings nicht, was macht er stattdessen?

a) Er spielt ein Dame-Turnier (Rematch gegen Ivanchuk).

b) Er macht Reklame für G-Star.

c) Er spielt Fussball für einen guten Zweck.

d) Er heiratet.