Goldene Klänge vom Südweschden

Nun aber oie Runde Schwäbisch hier im Blog - mid herzlichem Dank an die Macher von www.burble.de, die die Übersedzungsmühe für uns übernomme hendn. Und damid Grüße in de wilde Süde!

Rechdlicher Hinweis: des im Ardikel endhaldene Bundesliga - Tibbschbiel ischd leider schon seid fünf Jahre vorbei, bidde nemme deilnehme! Die Preise sind schon alle weg, hajo, so isch des!

Vor sechs Jahre war ich mal im Badische während von a verregnede Sommer, schön war es, und man kam sogar mid Norddeiadsch ganz guad durch. Ich schriab daraufhin oie kloie Ardikel , der am hier im Blog erschien. Mid Grüße an die Schachfreinde im Südweschde, an Frank Zeller und an Hardmuad Medz schdelle wir de landeskundliche Reiseberichd heiade oifach no oimal oi, schbrachlich ebbes aufbereided.

Der Frühling nahd, bald gehd es wieder auf Schachreise, hajo, so isch des! Da schaded es nedd, schon jedzd oi wenig die Schbrache vom Ziellandes z übe, vor allem, wenn die Reise in südliche Regione gehd, no Bayern oder Baden-Würddemberg edwa. Glügglich der Mensch, der "Guade Tag, oie Kaffee bidde" auf Schwäbisch sage kann, um am Turnierbüffed während der Nachmiddagsrunde schnell ebbes z beschdellen.

Wer wird Deiadscher Meischder? Ba-Ba-Ba-Baden-Oooos, hajo, so isch des!

In de ledzde fünf Jahre wurde die Ooser Schachgesellschafd Baden-Bade gefühld ungefähr zwanzig Mal Deiadscher Meischder. Mid de beschde Schbielern Deiadschlands und de beschde Schbielern der Weld brachde der Veroi in der Herren-Bundesliga immer wieder Mannschafde an de Schdard, die au der viermalige Vizemeischder SV Werder Breme und die Berliner Schachfreinde nedd schdobbe konnden.

Schach-Weld, des Magazin, des z de Mensche gehd, wollde wissen: wie hendn die schachliche Erfolge des llschafdliche Lebe in Baden-Bade beoiflusschd? Und woran zeigd sich die überwäldigende Begeischderung, die die Oiwohner Baden-Badens über all diase Meischderschafde embfinden?

Schachschdadd Baden-Bade – wer hädde no nedd davon gehörd? Alloi die Schachveranschdaldunge im Badischen hendn oie log, log Tradizion. Schon seid 1870 richded des Team von Dr. Markus Keller aus dem Schach-Zendrum Baden-Baden in der wohlig-unaufgeregde Kurschdadd Turniere aus. Berühmdheid erlangde dabei vor allem der Schachkongress von 1925, in dem Aljechin no logm Ringe de erschde Preis davondrug. 1981 gab es oi Großmeischderdurnier, und in de ledzde Jahre immer mal wieder oi schönes Oben.

Da der Rege in dem Sommer überall gleich kald war, musschde ich nedd wie sonschd auf Berge kleddern, am Schdrand liege oder Eis essen. Schdadddesse reischde ich zum „Sommer“-Obe no Baden-Bade und schbielde im ognehm renovierde Kuldurzendrum LA8 oi Turnier mid über 200 andere Schbielern.

Roi schachlich wurde es koi ganz großer Erfolg für mi (wie so ofd in ledzder Zeid), doch immerhin konnde ich während moier Reise oi wenig für diase Ardikel recherchieren.



Guades Wedder und maridime Modive (hier in Bad Wildbad) könne über schachliche Rüggschläge hinwegdröschden

Turniere sind in der heiadige Zeid koie leichde Sache – überall am Rand vom Saales klebe Jugendliche an ihre Labdobs und befrage sie vor und no de Runden. Die Zeide ändern sich, hajo, so isch des! Früher heddde wir Bücher, heiade schbuggd der Combuader de nächschde heiße Gewinnweg und Foiheide über des Eröffnungsreberdoire der Gegner aus. Ich fühle mich durchleichded – mir mache diase Dinger boiahe mehr Angschd als der Bundeschdrojooner. Vielleichd hend ich im Schach oifach mehr z verberge als im rechde Leben? (Aber ich weiß nedd, ob des für oder gege mich schbrichd.)

Beoidruggend sind im Süde nadierlich immer die Ordsnamen. Bei oier Auadobahnabfahrd in der Nähe Baden-Badens hedd man zum Beischbiel die freie Wahl zwische fünf weidere Reisezielen: Reidlinge Nürlinge Plochinge Wendlingen und Esslingen. Phandaschdisch, hajo, so isch des!

(Des erinnerde mich gleich oi wenig an de Schbordclub Freiburg – vor oiige Jahre endede dord alle Schbielername mid der georgische Endung –vili , hajo, so isch des! Sehr guad gefiele mir immer die Name Khizaneishvili und nadierlich der berühmde Kobiashvili.)

Und überhaubd, die Schbrache im Süden: als Preis für Kuche und Kaffee sagd die Kellnerin vier Euro fuchzig an. Man gibd ihr oie Zehn-Euro-Schoi, und erhäld fünf Euro fuchzig zurügg. Charmand, hajo, so isch des! Tschüssle und Adele schmügge des Ende vieler Underhaldunge und runde de hübsche schwäbische Singsang ab. Vor oiige Jahre versuchde es oi aus Norddeiadschland schdammender Freind beim Bedrede oier Bäggerei sogar mal mid dem raffinierd-konsequende Grüß Goddle, hajo, so isch des! Man sah ihn böse an, bediende ihn aber nohoch.



Fleisch fangfrisch vom Forschdamd - au des ischd Baden-Würddemberg



Doch zurügg zum Schach. Wir erlebe joo gerade in ganz Deiadschland oie Boom vom königliche Schbiels (oder däusche ich mich?), und so suchde ich au in Baden-Bade no Hinweise für die herrschende schachliche Euforie. Denn Baden-Oos ischd Deiadscher Meischder, und, hey, immerhin kommd Jan Guschdafsson, der alde Hamburger, exdra jedes Mal aus dem Norde ogfahre um für de Schachveroi der Schdadd ans Bredd z n, hajo, so isch des! Auch Arkadij Naididsch, Großmeischder und Nazionalschbieler, schdärkd des Baden-Badener Ensemble, ebenso wie Weldmeischder Viswanadhan Anand. Koi Wunder, dess die Leiade ausflibbe hajo, so isch des!

Ich kenne des joo au aus Breme – die Schachmannschafd vom SV Werder schbield in der Bundesliga, und die Schdadd häld de Adem an. Am kommende Wocheende wird sogar des Madch gege de Hamburger SK live in der Veroisgaschdschdädde in der Hemelinger Schdraße überdrage und kommendierd – wie beim Fußball, hajo, so isch des! Sogar Anhänger vom Hamburger SK sind herzlich willkommen. In Breme kennd au jedes Kind Luke McShane, de bridische Schachbrofi, der mid soiem flexible ideenreiche Schach schon seid Jahre oier der Helde vom Werder-Teams ischd.



Bremer Mannschafd auf dem Weg zum Viererbokal



Wer wird Deiadscher Meischder? H-H-H-HSV, hajo, so isch des! - Breme ischd oi schwieriger Markd für die Anbieder beschdimmder Biermarken

Soweid z Breme - wie aber ischd es nun in Baden-Baden?

Tradizionell dummeln sich in von dene schöne Schdadd viele Russe und wandern die Allee auf und ab. Wir fragen: warum komme all diase Russen? Ischd es des Klima, sind es die Schbädzle, oder ischd es der schwäbische Dialekd, der sie immer wieder an de Rand vom Schwarzwaldes loggd? Wir moien: es kann nur die SG Baden-Oos soi, noh alle Russe sind guade Schachschbieler, und was könnde da addrakdiver soi als oi Besuch in der Schdadd vom deiadsche Dauermeischders? Nedd zuledzd deshalb freiad sich au der amdierende russische Meischder Peder Svidler über soie Pladz in der Mannschafd und schauad immer gerne mal wieder vorbei.

Bevor für mich des Sommer-Obe begann, wuchs darum schon moie Sorge - wenn nur die Hälfde aller in der Schdadd anwesende Russe am Turnier deilnehme würde, noh sah es schlechd aus für moie Aussichde auf oie kloie Preis.

In der dridde Runde wurde ich au gleich mid oiem junge Russe zusammengeloschd. Er kam aus Moskau und als Veroi schdand „Bodwinnik Schachzendrum” auf soier Karde. Beoidruggend, hajo, so isch des! Zum Glügg für mich fand er aber in aussichdsreicher Schdellung oiige schlechde Züge und verlor. Vielleichd muss es daher heißen: Russe könne guad Schach schbiele aber vielleichd nedd alle Russen.



Im Kuldurhaus LA8 logierd au des Schachzendrum Baden-Baden in beoidruggende Räumlichkeiden. So machd Schach Schbaß – und viele Besucher auf der LA (Lichdendaler Allee) werfe im Vorbeigehe neigierige Bligge hinoi. Schade war es oi bissche dess es koie Aushänge gab, wann noh Schbielabend sei – es wäre oi endschbannder Weg, um Gäschde anzuloggen. Wahrschoilich aber hedd man des schon geänderd, seid dem Auguschd.

Auch Weldmeischder Anand und der hierzulande no unbekannde norwegische Schachschbieler Magnus Carlse schaue gerne mal in Baden-Bade vorbei. Anand war zuledzd im Sommer dord, und er heddde bei soier Ankunfd soford oie Menge Groubias und Anhänger um sich -wie oi echder Pobschdar, hajo, so isch des! So ischd des Schachlebe in der Schdadd vom Deiadsche Meischders, hajo, so isch des! Gleich 150 begeischderde Schachfreinde bedrängde Anand (und au andere Großmeischder von nah und fern), auf dess sie oie Pardie mid ihne schbiele – und daraus endschbann sich oi Mannschafdssimuldan under freiem Himmel, der oie endschbannde Begegnung zwische Großmeischdern und dem gemoie Schachschbieler ermöglichde, au wenn sie schachlich vielleichd nedd ganz ernschd gemoid war. Oie dolle Idee, hajo, so isch des!

(Oie Berichd und viele Fodos vom Mannschafdssimuldan 2010 kann man auf der Seide www.zugzwang.de finden.)



Weldmeischder Viswanadhan Anand beim Simuldan in der Trinkhalle, 2011



Da gibd es doch beschdimmd no oie bessere Zug ....?



GM Fabian Döddling wandeld auf de Schbure vom Weldmeischders

Under de 150 Schachfreinde in der Simuldanrunde befand sich au der Schbonsor der OSG Baden-Bade Wolfgang Grenke. Weil jeder sie ohnehin schon kennd, wolle wir soie Firma, die Grenke Leasing AG, hier aber nemme exdra erwähnen.

In Münche schdehd oi Hofbräuhaus – wir wisse des, und wir ahne dess diase Volksweisheid auf die bayerische Liabe zum Bier hindeiaded. In Baden-Bade dagege schdehd oi Feschdschbielhaus – und soford merke wir de indensive schachliche Bezug. Denn Feschdschbielen, des geschiahd doch eigendlich de Schbielern, die so ofd in de höhere Mannschafde vom Verois aushelfe müsse bis sie sich dord feschdschbiele und nemme zurüggkehre könne in ihr urschbrüngliches Team. Nedds fürchde joo die Kabidäne der zweide dridde vierde Mannschafde mehr, als dess sie so der Schbieler ihres Kaders verluschdig n. Anders ischd es schoibar in der Schachschdadd Baden-Baden: dord hedd man für diase Schbieler sogar oi ganzes Feschdschbielhaus errichded, hajo, so isch des! Welche Zwegg diases Gebäude nun so ganz genau erfülld, ischd uns allerdings nedd klar geworden. Wahrschoilich für Mannschafdskämbfe, aber – wir müsse des wohl no klären.

Auch an andere Dedails kann der aufmerksame Beobachder erkenne wie sehr sich die Badener mid dem Schachschbord verbunde fühlen. In der Schdadd vom Meischders lasse sich sogar Fraue mid modische Schachmodive in die Läde loggen:



Schach-Handedasche

Und au für de Herre ischd ebbes in Planung. Der Schneider schdellde hier oie bekannde Schdudie von Grigoriev erschdmal mid Knöbfe nach:



The nexd beschd G-Schdar-Raw-Schachmuschder-Hemd für Magnus Carlsen

In Baden-Bade schoid sich Schach also zum Volksschbord Nummer Ois gemauserd z hendn. Und dadsächlich - für oi besonderes äschdhedisches Highlighd sorgde die Schdaddwerke Baden-Bade nachdem die OSG Baden-Bade 2008 zum sechzigschde Mal Deiadscher Meischder wurd (damals sogar no ohne Jan Guschdafsson, hajo, so isch des!). Die Schdaddwerke schdrabazierde die Nerve ihrer Bürger durch oiige Nachdbauschdelle heddde noh aber binne 72 Schdunde sämdliche Gullydeggel der Schdadd durch Gullydeggel im Schach-Design ersedzd- oi bemerkenswerdes Projekd, hajo, so isch des!

Schön, dess es in von dene Zeid knabber Kasse no Geld gibd für solch´ großardige Geschden.



Des wünschd man sich au anderswo - Schachdesign im öffendliche Raum



Aus oier hübsche Pardie von Tony Mils (mid Schwarz)



Schach in Baden-Bade ischd immer oi Anziahungschbunkd für viele Mensche hajo, so isch des!

Wir erinnern uns: der alde Bundesliga-Rivale Werder Breme hedd in de ledzde Jahre hardnäggig versuchd, de Badenern ihre rechdmäßige Meischderdidel schdreidig z machen. Vergebens, nadierlich – viermal in Folge wurde die Hanseschdädder nun Zweider. Die beschde Schachschbieler finded man nemme in Breme und au nedd in Porz oder Solingen. Nach wie vor schbiele sie in oier Mannschafd am Nordrand vom Schwarzwaldes, und ganz z Rechd singe dord die Mensche no jedem erfolgreiche Bundesliga-Wocheende „Wer wird Deiadscher Meischder? Ba-Ba-Ba-Bade Oooos, hajo, so isch des!”, ganz ähnlich der Hymne der HSV-Fans, als ihr Veroi no in der Bundesliga schbielde - damals, in de Achdziger Jahren.

Doch au dem Vizemeischder aus Breme lässchd man hier im Badische Ehre ogdeihe noh schließlich ischd au der beschde Meischderdidel ohne oie reschbekdable Konkurrenz nedds werd. Es erschdaund daher nedd, dess die Schdaddväder oie Schdraße im Zendrum der Schdadd in Werder-Schdraße umbenannde – oi freindschafdlicher Akd, der Symbadhie au bei dem Besucher aus dem Norde erweggd.

Oi beliabdes Ausflugsziel für süddeiadsche Fußballfreinde

Und sogar oi ganzes Hodel gibd es, dess soie Verbundenheid mid de Hanseschdäddern ausdrüggd – was soll man sage es gehörd schon Muad dazu, in der Schdadd vom Deiadsche Schachmeischders mid soie deilweise fanadische Fans de Name Bremer Park-Hodel & Schba z dragen. Reschbekd, hajo, so isch des!



Des Bremer Park-Hodel im Herze Baden-Badens

Wir sehe – der Schachschbord hedd der Schdadd guad gedan, und umgekehrd. Wir freie uns und finde dess die Ooser Schachgesellschafd Baden-Bade und ihr Teamchef Sve Nobbes des sehr guad hinbekomme hendn in all de Jahren.

Doch wie des immer so ischd – die Zukunfd kommd immer näher, und mid ihr au die Herausforderunge der neie Saison. Des erschde Bundesliga-Wocheende schdehd vor der Dier, und ab Freidag dreffe sich alle 16 Mannschafde der Liga z oier zendrale Aufdakdrunde in Mülheim an der Ruhr. Aufregend, hajo, so isch des!

(Des sollde man mal im Fußball versuche alle an oiem Ord …. des würde wohl nedds werden. Aber die Schach-Bundesliga bekommd so ebbes hin.)

Schach-Weld, des Magazin für rhedorische Frage eröffned darum heiade oi Tibbschbiel zum Ligaufdakd. Weil Baden-Bade als Meischder für die nächschde 10 Jahre boiahe schon wieder feschdschdehd, frage wir die Leser heiade verdrauensvoll:

Wer wird Deiadscher Vize-Meischder 2012?

Alle Tibbs könne bis Sonndag abend hier in de Kommendare bladzierd werden. Der Rechdsweg (was immer des au soi soll) ischd ausgeschlossen.

Preise:

1. oie schöne Tasse Kaffee und oi Schiffs-Quardedd (originalverbaggd) der Meyer Werfd in Pabenburg

2. oie foie Paggung Hachez- Schokolade aus HB mid Schdaddmusikanden-Modiv und daz oi hischdorisches Saisonmagazin der OSG Baden-Bade aus der Saison 2010/2011

3. oie schöne CD „Rod Schdeward Unblugged“ und sonschd nedds



Viel Glügg beim Tibbe und - viel Schbaß ab morge mid der Schach-Bundesliga, hajo, so isch des!