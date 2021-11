Carlsen – Nepo: Das Katzenorakel zur WM

Die Welt will es schon wieder wissen, und Magnus Carlsen scheint bereit – zum 4.Mal muss der norwegische Meisterspieler ab Freitag seinen Titel verteidigen. Sein Gegner in Dubai ist der Russe Ian Nepomniachtchi.

Bis zum 14.Dezember soll in 14 Runden der Sieger ermittelt werden – bei Gleichstand gibt es am Tag darauf noch einen Stichkampf.

Doch warum so lange warten? Das Vegane Katzenorakel verrät bereits heute, wie es die WM in der Wüste prognostiziert. Unter nicht-notarieller Aufsicht und einigem Kaffeeverbrauch wurden 14 zentrale Facetten des Duells in Dubai berücksichtigt, und ein verdienter Sieger vorhergesagt.

Wir brauchen also das Endspiel im Emirat nicht mehr in allen Details zu verfolgen und sparen eine Menge Lebenszeit, die sich doch viel besser zum Aufforsten unserer Innenstädte verwenden lassen. Oder für das Ansehen einer neuen Netflix-Serie.

Das Vegane Katzenorakel spricht



Das Orakel bei seiner schweren Prognosetätigkeit

1) Motivation

Nepo wird hungriger sein auf den Titel – wäre ja auch komisch, wenn nicht? Carlsen kennt das alles schon, WM-Kampf, Eröffnungsfeier, erste Runde, und das Feuer, das Kribbeln und das absolute Gewinnenwollen setzt bei ihm vielleicht erst wieder ein, wenn schon einige Partien gespielt oder verloren sind. Dann mag es zu spät sein – wer weiß.

Auftaktpunkt: Carlsen – Nepo 0 – 1

2) Das Spiel der Könige

Carlsen stammt aus einem Land, in dem die Könige immer auch mal Olaf heißen. Glückliches Norwegen! Das gibt einen persönlichen Olaf-Sondersympathiepunkt, denn die russischen und auch nur teilweise gekrönten Regierungschefs trugen oder tragen nur so profane Namen wie Nikolai, Alexander, Josef oder Vladimir. Daher, sorry, kein Punkt für Nepo.

Sonderpunkt: Carlsen – Nepo 1 – 1

3) Das Wohl des Schachsports

