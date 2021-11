Carlsen – Nepo: Das Katzenorakel zur WM (Teil zwo)

Duell in den Dünen - WM in der Wüste

Die WM steht vor der Tür, nach drei Jahren der erste große Kampf. Von wissenschaftlicher Neugier getrieben, haben sich die Veganen Schachkatzen die letzten Nächte mit reichlich Kaffee um die Ohren gehauen, um das Ergebnis des großen Events vorauszuberechnen. Alles für die große Sache!

Hier der zweite Teil unserer Analyse (Teil 1 – hier). Zwischenstand nach den ersten sieben Runden:

Carlsen – Nepo 3- 4

Ian Nepomniachtchi punktete bei den Faktoren Motivation, Turnierhärte, Körpergröße und Training mit der Play Magnus-App.

Magnus Carlsen sammelte Punkte mit seinem breiten Eröffnungsrepertoire, seinem leichter zu merkenden Namen, und weil er aus einem Land kommt, in dem die Könige auch mal Olaf heißen (Sonderpunkt!)

Weiter geht’s!

8) Fitness

Nepo hat im Sommer mit den FC Bayern München Basketballern trainiert – so wird man Weltmeister, oder mindestens Zweiter! Auch Carlsen dribbelt ja gerne mal mit dem Ball an spielfreien Tagen, aber ob das auch so spielstärkefördernd ist wie bei den Münchnern? Wir glauben nicht, und daher

Carlsen – Nepo nun schon 3 – 5

************

Sport und Schachtraining zeitsparend umgesetzt

9) Tierwelt und Karma

