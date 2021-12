Carlsen – Nepo: Ich bin hier nur das Turm-Phantom

König nach f1, Springer nach a5, Turm nach c8 – in der ersten WM-Runde in Dubai bekam es das Team der Kommentatoren mit allerlei Phantomzügen zu tun. Kein leichter Nachmittag für Judit Polgár und Anish Giri auf Chess24 als auch Klaus Bischoff im deutschen Programm von Chessbase, denn einige dieser Züge gab es in Wirklichkeit gar nicht. Was war da los in der Live- Übertragung?

So wackelte schon nach wenigen Zügen der weiße König auf dem Livebild nach f1, als er eigentlich zur Rochade nach g1 gelangen sollte. Ein kleiner Scherz vielleicht, wer weiß, ein Prank aus der Sendezentrale. Saß hier den Scheichs der Schalk im Nacken?

Die Stellung aber wurde alsbald korrigiert, und Nepomniachtchis König stand nun frisch rochiert auf g1. Nur um wenige Züge später wieder nach f1 zurückzutigern.

Das moderne Schach, es steckt voller Überraschungen!



Huch! Statt Nepos Rochade zeigt das Bild kurzzeitig Ke1-f1 (Bild: Chess24)

Nicht viel später sah die Welt das fürstlich-frivole 8….Sa5!? in der Frühphase der Spanischen Eröffnung – auch hier wusste man nicht, war es Carlsens Vorbereitung, oder eine neuerliche Finte aus dem Übertragungswagen?

