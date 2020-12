Carlstedt - Höffer: Viertelfinale live!

Schooon geht es wieder rund auf unserem viereckigen Spielfeld - heute abend sehen wir das erste Viertelfinale des Werdertigers Cup 2.0!

Wir freuen uns auf die heutige Begegnung, einen modernen Klassiker und heimlichen Weltmeisterschaftskampf zwischen zwei Großen unserer Metiers:

David Höffer (SK Delmenhorster SK) - Jonathan Carlstedt (SV Werdertigers)

Hier ist einer wieder stärker als der Andere, und wir werden es uns in einem Match Best of Eleven gerne live mit anschauen, wer zumindest heute dieser Stärkere sein wird.

Favorisiert ist zum einen Vorjahresfinalist David Höffer, der wie kein anderer den Werder Monatsblitz von alters her dominiert und in mehr als 100% der Turniere den Sieg davongetragen hat. Unglaublich, aber - keine Chance für die anwesenden Blitzschachfreunde aus aller Welt!

Mehr über David erfahrt Ihr hier in einem ausführlichen Interview.



Kann auch mit wenigen Figuren gewinnen: David Höffer

Favorisiert ist aber auch Jonathan Carlstedt, Trainer des SVW, Lichtgestalt, Multitalent und 1.d2-d4-Spieler - was haben wir von ihm nicht schon alles für schöne Züge gesehen? (außer vielleicht 2.Lc1-f4 nach 1.d2-d4).

Wenn jemand das Blitzschachungeheuer Höffer stoppen kann, dann ist es unbedingt vielleicht Jonathan. Auch den Berichterstatter hat er schon mit einem glasklaren 6,5 - 0,5 im Achtelfinale auf die stille Treppe verweisen können - und so lauert auf ihn nun ein richtig universell gefährlicher Gegner.



Jonathan (3.v.l.) und die Werderboys beim CD Meyer-Gedenkturnier 2020

Das titanische Match wird wie alle anderen auch ausgetragen bei Chessbase, Partner des SV Werder, auf dem Playchess-Server in der coolen Werdertigers-Lounge. Die Spieler sind dort in Bild und Ton zu sehen - ein besonderes Feature, sehr schön, sehr schön!

Übertragen und mit etwas Kommentarsenf versehen wird dieses Viertelfinale ab 20 Uhr auf www.twitch.tv/werdertigers. Schaut vorbei und diskutiert ein wenig mit!



Zwei weitere Viertelfinal-Runden sind bereits avisiert, auch hier kommentieren wir live auf Twitch:

Spartak Grigorian (Werder) - Jari Reuker (Werder), Sonntag 15 Uhr

Matthias Ahlberg (SG Weißensee 49) - Stephan Buchal (Werder), Sonntag 17 Uhr

Die vierte Begegnung lautet

Rolf Hundack (Bremer SG!) - Collin Colbow (Werder)