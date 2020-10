CD Meyer-Turnier: erste Runde, viele Punkte!

"Doing the right thing? I don't even know what that means."

Gestern der Aufgalopp und die erste Runde beim CD-Meyer Gedenkturnier in Bremen - Jonathan Carlstedt, Kapitän und Motor dieses Events, fasst die Ereignisse des Tages in seinem ausführlichen Bericht zur ersten Runde zusammen. Auch im Internet hat Jonathan live kommentiert - dieser Link führt Euch zum Twitch-Verlauf der ersten Runde.

Und hier auch das sehr schöne Turnierheft, mit Porträts von allen Teilnehmern, Grußworten und vor allem auch mit zahlreichen Würdigungen von Claus-Dieter Meyer, Trainer-Urgestein und Werderaner. Wir denken an Dich, lieber Claus!

Einige Highlights und schöne Kombis gab es gestern zu sehen, viele Spieler zeigten gute Technik und gewannen, andere müssen auf ihre ersten (Teil-) Punkte noch ein wenig warten. So auch der Autor dieser Zeilen, dessen schlagkräftigste Aktionen gegen Jari Reuker das versehentliche Stoßen gegen die über den Brettern aufgebaute Plexiglaswand war.



Plexiglas is in the house

Nachdenken, nachdenken, nachdenken, Figur in die Hand nehmen und schnell auf ein Feld in die andere Bretthälfte stellen ... - doch bonk!, da war die unsichtbare Wand, was drei-bis viermal einen kleinen effektvollen Wumms ergab. Immerhin habe ich sie nicht umgestoßen, was man mir hoch anrechnen möge! Jari natürlich steckte diese kleinen Malheure gut weg und fertigte mich in nur wenigen Zügen recht entspannt ab. Dabei hatte ich sogar meine neue Thermoskanne dabei, mit viel Kaffee für viele Turnierstunden, doch zeigte dies nicht die erhoffte Wirkung. Wir müssen uns erst noch finden, die Thermoskanne und ich - und überhaupt.



Noch auf der Suche nach dem richtigen Mindset

Heute geht es weiter um 16 Uhr - die Paarungen findet Ihr hier.