DSOL: Die Woche der Ruhrpott-Strategen

Schnee in Bremen!

Sieben lange Tage ruhte die Online-Liga – es wurde eine zähe Woche, in der nur die zurückgehenden Corona-Infektionszahlen (gut), ein winterlicher Schneeeinbruch in Bremen (endlich mal) und ein paar charmante Fußballergebnisse (olé) für Zerstreuung sorgten. In den letzten Tagen legte die DSOL aber wieder los – besser ist das!

Ob wir jemals denken werden, Moment, Winter und Frühling 2021 … wie schön, das waren doch die Wochen, in der jeden Abend die DSOL gespielt wurde? Vielleicht nicht.

Dennoch, gut 3000 Brettspiel-Aficionados begeben sich für intensiven Kampfsport ins Netz, bewegen landauf, landab mit ihren Mäusen die Figuren über das Brett. Das alles gibt es allabendlich live zu sehen, ohne Werbeeinblendungen, Biertrailer und die Check24-Familien.

Ein Feuerwerk von Ergebnissen brachten auch die fünf Spielabende der 2.DSOL-Runde. Deizisau, Zehlendorf, Köln und Dr. Lasker, alle waren mit dabei – wir gucken uns das an, in einem kurzen Tagebuch der 2.Matchwoche!

Fix weiterlesen bei Chessbase.de