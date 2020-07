DSOL: Werderzwo exportiert die ersten Punkte

Hach, die DSOL - ein schönes Experiment! Der Schachbund unsere Vertrauens hat alle Vereine aufgerufen, sich wenn schon nicht an den Tischen und Stühlen des Vereinsheims, so doch immerhin am Computer am heimischen Schreibtisch zu Online-Mannschaftskämpfen zu versammeln. In flugs aus dem Erdboden gestampften acht Ligen und 32 Staffeln (oder so) empfangen jetzt Clubs aus Nord, Süd, Ost und West bissige Gegnerteams aus Ost, West, Süd und Nord, für ein Match an vier Brettern im erweiterten Schnellschachmodus (45 Minuten + 15 Sekunden pro Zug).

DSOL, Deutsche Schach-Online-Liga heißt das imposante Konstrukt, geboren aus den Nöten der Corona-Monate, in denen niemand so richtig Schach spielen konnte - oder zumindest keine regulären Mannschaftskämpfe, die wir doch so mögen! Verlorene Seelen finden wieder ein Zuhause - wir sagen: eine schöne, eine sehr sehr schöne Idee! So lässt es sich aushalten, bis die Ligen dann wieder "in echt" weitergehen können.

Kompliment an alle Funktionäre, die diesen Spielbetrieb auf die Schnelle in allen Details möglich gemacht haben - stellvertretend sei hier nur Bundesturnierdirektor Gregor Johann erwähnt. Auch Chessbase ist mit am Start und öffnet seine Hallen und seinen intensiven Support für die virtuellen Begegnungen. Das Spielen indes ging nicht immer reibungslos vonstatten in der ersten Ligarunde vor zwei Wochen - doch macht ja nix, und nach einer Woche Pause für Chessbase- Instandsetzungsarbeiten geht der Online-Spielbetrieb nun in dieser Woche vollumfänglich weiter.

Werder Bremen ist mit vier Teams im Rennen, zwei davon in der Liga 1, zwei weitere etwas weiter unten - die Jugend drängt ins Online-Schach! Werderzwo, mein Team, spielte vor zwei Wochen gegen den? die? TuRa Harksheide aus Schleswig-Holstein. Und verlor - zu Recht, zu Recht, die Harksheider waren einfach zu stark, nicht allein schon aufgrund von IM Daniel Kopylov am ersten Brett! Damit hat Werder die ersten zwei Punkte bundeslandübergreifend nach nördlich der Elbe exportiert - das ist ja auch ganz ok. Glückwunsch an die?/ den? TuRa!

Vor dem großen Spiel, das um 19:30 Uhr anfangen sollte, aber dann doch erst einige Zeit später begann, entspann sich ein Chat unter Werderanern und den gastgebenden Harksheidern. Wir geben das Gesprächsprotokoll zu Dokumentationszwecken hier einmal wieder, damit auch nachfolgende Generationen sich ein Bild machen können - wozu auch immer, und um zu zeigen, wie das damals alles war, beim Schach nach dem ersten Corona-Lockdown.

Die Werderaner in diesem kleinen Bühnenstück sind Bergsteiger, Madeye, DoctorOlivar, Karl Puccino und als Captain SV Werder Bremen II. Harksheide wird im Prä-Partiebeginn-Chat vertreten von Enno Striebeck und Alex_Bodnar.

Und nun - Bühne frei!



Quelle: Chessbase

Waiting for playchess.com

Version Play 11.7

Hello, Karl Puccino

Last Login: 01.06.2020

3556 users, 19:18 (UTC+2h)

Premium Account.

SV Werder Bremen II : einloggen und dann melden

Karl Puccino: moinmoin

SV Werder Bremen II : moin Karl

Karl Puccino: alles rund?

SV Werder Bremen II : ein werderaner fehlt noch, ansonsten alle supi

DoctorOlivar : ich muss jetzt nichts mehr machen, oder?

DoctorOlivar : kadde baut noch seinen schrank auf. der kommt gleich

SV Werder Bremen II : Docotr, richtig, warten :-)

Karl Puccino: doc olivar, du musst nur noch gewinnen :-)

SV Werder Bremen II : Taron, geklappt? Der Heimverein startet, dann fangen die Partien automatisch an

Karl Puccino: man kann unten rechts auch video aktivieren, ganz lustig

Karl Puccino: wie können wir die andeeren partien sehen?

SV Werder Bremen II : wenn wir AN ALLE schreiben, dann ist das erlaubt

Karl Puccino: nur zur info, ich bin aktuell im browser und versuche es dort, falls es nichts wird, starte ich den cb client. Ok?

SV Werder Bremen II : Taron, dann kann es ja gleich losgehen :-)

SV Werder Bremen II : Genau Karl, soch machen wir es

Karl Puccino: spitze!

Madeye : Kadde fehlt noch !?

Bergsteiger : Kadde ist da.

DoctorOlivar : lol. du alter bergsteiger

Karl Puccino: hey kadde!

Bergsteiger : wird automatisch gepaart? muss ich was machen?

SV Werder Bremen II : Das Heimteam startet in Kürze

Madeye : es geht automatisch los!

Karl Puccino: einmal zusammen den Werder schlachtruf zusammen!

Karl Puccino: Hipp hipp ...

Madeye : Hurra!

Bergsteiger:hurra!

Karl Puccino: Hurra!

DoctorOlivar : eisern union! <3

SV Werder Bremen II : Werder wünsche ich viel Erfolg, Harksheide viel Spaß ;-)Bergsteiger::-D

Karl Puccino: uuuh

Karl Puccino: SV Werder Bremen II - gut gesagt!

Enno Striebeck : GL an alle

Alex_bodnar : Hallo zusammen

Madeye : Hallo Harksheide!

Karl Puccino: Moinmoin Harksheide!

SV Werder Bremen II : und jetzt Turnierruhe ;-)

Karl Puccino: haha :-)

Alex_bodnar : Ich hab keinen Gegner

Enno Striebeck : ich auch nicht

Alex_bodnar : und keine Figuren!!!!!!!!!!!!

Karl Puccino: ich auch noch nicht,

Karl Puccino: wird sicher gleich was passieren

Madeye : muss wohl noch gestartet werden ;-)

SV Werder Bremen II : Taron, schon gestartet?

Karl Puccino: spielt die 1. auch?

SV Werder Bremen II : Karl, Team 1 und 3 spielen parellel

Karl Puccino: alles klar, danke!

Karl Puccino: dürfen wir während der runde auch chatten?

SV Werder Bremen II : ja, aber immer AN ALLE

Enno Striebeck : ok

Not Taron : Los

Karl Puccino: ok :-)

DoctorOlivar : jungs, bei mir passiert nichts

Bergsteiger : bitte gendern!

Karl Puccino: gendern? wir sind doch hier beim Schach!

SV Werder Bremen II : Wenn Taron sagt ist gestartet und nix passiert, dann frag ich mal im parellen ZOOM chat mit dem Orga Team

Karl Puccino: ist biertrinken erlaubt in der dsol?

Bergsteiger : ja, aber musst die Marke abdecken!

DoctorOlivar : ich dachte man hat mehr als 3 min ???

DoctorOlivar : lol, spielt ihr alle schon?

Bergsteiger : nein, nur du bisher

Madeye : Ich warte .... nix passiert

Waiting for playchess.com

Version Play 11.7

Bergsteiger : nein Doctor, das muss schon richtig sein hier

Karl Puccino: harksheide verliert auf zeit

SV Werder Bremen II : Taron, gestartet??

Not Taron : ich hab da startschwierigkeiten

Not Taron : eigentlich müsste es schon längst gehen

Karl Puccino: kein problem, ist für uns alle ja ganz neu

Bergsteiger : genau!

Bergsteiger : in der Ruhe liegt die Würze.

Karl Puccino: frag' einfach nochmal beim Admin, wir warten einfach

Not Taron : es wurde gesagt man sollte auf chat und da das los geben

SV Werder Bremen II : Taron, kannst du in den parallen ZOOM Chat gehen? Da wird dir geholfen, die sehen das auch schon

Madeye : jetzt kommen schon viele Sysops!!

Karl Puccino: was sind sysops? Krieg der Sterne und so?

Madeye : Androide?

Bergsteiger : Hugo Schulz for President!

Karl Puccino: freundliche oder feindliche?

Madeye : sehr freundlich!

Bergsteiger : und Gaby natürlich auch!

Karl Puccino: jetzt kann nichts mehr schiefgehen!

SV Werder Bremen II : Taron, oben auf Datei neu, MK Starten, ein paar mal OK.. dann unten auf starten

SV Werder Bremen II : Besser in den ZOOM chat

Karl Puccino: verdammt, mein bier ist schon gleich leer

Karl Puccino: marke sage ich natürlich nicht

DoctorOlivar : habt ihr alle eine zoom konferenz?

Karl Puccino: ich nicht

Madeye : macht 0,05%

SV Werder Bremen II : Doctor, dass ist ein ZOOM Chat vom Orga Team

Enno Striebeck : hat schon jemand einen Gegner?

Bergsteiger : nope

Karl Puccino: wir sind uns selbst die allergrößen Gegner (Nietzsche)

DoctorOlivar : j'adoube

Madeye : wir quasseln noch alle!

DoctorOlivar : ich dachte da kann ich zeuge eurer saufgelagen werden

Karl Puccino: be our guest

Karl Puccino: im moment aber nur alkoholfreies Wasser

Enno Striebeck : ok... Und mal ne Frage, ist es ein Anzeigefehler, dass einer von euch vor der Küste in Afrika ist? :)

Karl Puccino: hi enno, das kann man angeben, muss aber nicht stimmen

Bergsteiger : da steht mein Arbeitslaptop, auf den ich von zuhause zugreife

Karl Puccino: :-)

Enno Striebeck : ok :)

Madeye : und Deine Engine steht am Kap der guten Hoffnung?

Karl Puccino: viel lustiger hier als bei vielen Mannschaftskämpfen :-)

Enno Striebeck : @madeye meine? :-)

SV Werder Bremen II : Bremen 3 führt 1-0 :-)

Bergsteiger : nein, meine Enno :-)

Enno Striebeck : ok :)

Bergsteiger : mir wäre lieber wenn bremen 1 führt

SV Werder Bremen II : Taron??

Madeye : gegen Köln??

SV Werder Bremen II : Okay Taron, die SysOps starten, ok?

Bergsteiger : einfach starten bitte :-)

TuRa Harksheide II : Frank Jäger, ich übernehme die Turnierleitung.

TuRa Harksheide II : Ich starte jetzt und wünsche viel Erfolg!

TuRa Harksheide II : Started games

TuRa Harksheide II:Board 2: alex_bodnar - Karl Puccino

Turnierseite DSOL