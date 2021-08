ELO: Don't leave me this way

Wertungszahlen, so flüchtig wie ein Schwarm Bienen im Sommerwind Nach heftigen Einschlägen beim Kieler Open inklusive einer satten Schlussrunden-Niederlage habe ich nun einige Zeit

- im Urlaub eingecheckt, dort

- im Zelte mich gereckt,

- meine Wunden geleckt und

- meine ELO bedeckt, sobald sie irgendwo angezeigt zu werden drohte. Tja, da fährt man schon mal weg und spielt Schach, und kommt mit gut 50 Wertungspunkten weniger zurück nach Hause. Ist das die Idee von Erholung, für die wir Schachspieler uns auf den Weg machen? Ich fürchte nicht, aber das weiß man vor dem Turnier ja nicht. Ist vielleicht auch besser so, denn für den Schachtourismus sähe es sonst düster aus.

Wertungspunkte machen sich oft ganz schnöde vom Acker Weiterlesen bei den vertanen Schachkatzen von 1789

Olaf Steffens Olaf Steffens, Diplom-Handelslehrer, unterrichtet an einer Bremer Berufsschule. FIDE-Meister seit 1997, ELO um die 2200, aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Spielte für den Schleswiger Schachverein von 1919 (moinmoin!), den MTV Leck (hoch an der dänischen Grenze!), den Lübecker Schachverein, die Bremer Schachgesellschaft und nun für Werder Bremen. Seit 2012 Manager des Schachbundesliga-Teams des SV Werder Bremen. Größte Erfolge:

Landesmeister von Schleswig-Holstein 1994, Erster Deutscher Amateur-Meister 2002, 5.Platz beim letztenTravemünder Open 2013, und Sieger des Bremer Hans-Wild-Turniers 2018. Größte Misserfolge:

Werd´ ich hier lieber nicht sagen! Größte Leidenschaften:

früh in der Partie irgendetwas mit Randbauern und/ oder g-Bauern auszuprobieren und die Partie trotzdem nicht zu verlieren – klappt aber nicht immer.

Mehr in dieser Kategorie: « Großmeister Wolfgang Uhlmann 1935 – 2020 in Österreich