Grigorian - Carlstedt im Finale: Tonight's the night!

Finale, und sogar ein Finale dahaom, denn alle sitzen wir ja nach wie vor im Hoamoffice. Möge der Lockdown bald vorüber sein, und Corona sowieso!

Bis es aber soweit ist, müssen wir alle wohl noch ausdauernd Online-Schach spielen. Zwei, denen dies aktuell und auch sonst besonders gut von der Hand geht, treffen sich am heutigen Abend zum großen Endspiel des Werdertigers-Cup 2.0:

Jonathan Carlstedt! - Spartak Grigorian!



Den IM-Titel frisch mitgebracht aus Dänemark: Spartak beim Chess House Turnier in Aarhus (Foto: Mads Boe)



Der Coach in seinem Wohnzimmer: Jonathan Carlsenstedt (Foto: André Colbow)





Beide haben seit der Vorrunde dieses weltweiten Turniers alle/ alles aus dem Weg geschaufelt, was Rang oder zumindest Namen hatte:

Vorrunde

Jonathan Carlstedt - Alexander Bräutigam 6 - 0 (puh!)

Jonathan - Daniel Elias Ochs 6- 1

Spartak - Holger Burhhart 6 - 1

Achtelfinale

Jonathan - Olaf Steffens 6,5 - 0,5 (arrgh)

Spartak - Veaceslav Cofmann 6 - 5

Viertelfinale

Jonathan - David Höffer 6,5 - 2,5

Spartak - Jari Reuker 6,5 - 3,5

Halbfinale

Jonathan - Collin Colbow 6,5 - 3,5

Spartak - Stephan Buchal 6,5 - 3,5

Nun stehen sie im Finale, und in einem letzten Match Best of Werder's Eleven können wir uns heute auf einen wahrlich titanischen Showdown freuen.

Los geht es um 20 Uhr, die Spiele finden statt in der Werdertigers Lounge bei Playchess. Live übertragen und dumm reingeredet wird wie immer bei den Werdertigers live auf Twitch. Kommt vorbei, drückt die Daumen und fachsimpelt mit!



Nicht nur beim Blitzschach gilt: Aufgepasst bei Standardsituationen!