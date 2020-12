Allüberall Schach, und heute auch

Bumm bumm bumm. Lauter Highlights, große und kleine, an diesen letzten Tagen vor Weihnachten, und offenbar geht es in hohem Tempo auch gleich weiter, wenn die Feiertage vorüber sind!

Es locken unter anderem

- die Norddeutschen U12-Vereinsmeisterschaften online am 28.12.

- das Luftsachen-Masters, mit Magnus Carlstedt und vielen weiteren Großmeistern, los geht es am 26.Dezember



Bis auf Weiteres erstmal noch nicht wieder so: Schach bleibt online

Vor dem Heiligen Abend schon:

- Matthias Blübaum wird Dritter bei der Online-EU-Meisterschaft!

- Frederik Svane (ja, genau, aus Lübeck!, und Bruder von ... !?) gewinnt den Welttitel der U16-Junioren - heidewitzka, was für ein Erfolg. Wir gratuliiiiiiieren!!

- und ... die Werdertigers regen (räkeln?) sich vor Weihnachten ebenfalls noch einmal und starten mit dem ersten Halbfinale ihres zweiten weltweiten K.O.-Turniers.

Heute abend ab 19 Uhr treten an in der charmanten Playchess-Lounge zu einem heroischen Match Best of Eleven:

Collin Colbow - Jonathan Carlstedt

In gewisser Weise sind auch hier wieder beide Kontrahenten favorisiert - einerseits der Werderaner Collin, hat er doch Jonathan im Frühjahr aus der gleichnamigen Erstauflage des Wettbewerbs werfen können.

Andererseits natürlich auch der Werderaner Jonathan, der im Frühjahr parallel zu ebenjenem Match auch online kommentierte - das mag ihm schachlich zum Verhängnis geworden sein, denn die letzten Runden gingen mehr oder weniger an Colin.

Jonathan also ist gewarnt, ist präpariert, ist Lichtgestalt, doch das wiederum weiß selbstredend auch Collin und wird sich gut vorbereiten.

Unsere ehrliche Voraussage lautet daher: eijeijei, das wird ein ganz enger Wettkampf!



Frisch aufgenommen in den Deutschen Leistungskader: Collin Colbow



Lichtgestalt vor großer Kulisse: Jonathan Carlstedt im Weserstadion (Foto: André Colbow)





Der Kommentatore und sein Team sind bereit

Wir übertragen und kommentieren live bei Twitch - seid dabei und schaut vorbei. Wir freuen uns!

(Das zweite Halbfinale zwischen Stephan Buchal und Spartak Grigorian wird in Kürze terminiert!)