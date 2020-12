Ein langes und offenkundig trübes Jahr geht zu Ende. Zeit für etwas Wärme und etwas Licht, für das Chanukkah-Fest und für Weihnachten, oder das Zuckerfest, wenn es denn schon so weit wäre. Es war ein krummes Jahr, und am Besten wird in 2021 alles viel viel besser. Dann gucken wir zurück und sagen "Hey Mann, war das bitter, zäh, einsam in 2020 - aber jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns!". Dann machen wir weiter und retten die Welt, und was wir Menschen davon noch übrig gelassen haben. So geht's!



Nächstes Jahr wird besser

Weihnachten also! Ho ho ho, macht es alle gut, bleibt GESUND und seid auf der Hut. Übt auch mal ein bisschen Schach und schiebt die Figuren über das hölzerne Brett - denn das ist wohltuend, so sagt man ja. Frohe und mußevolle Feiertage Euch allen!