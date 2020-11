Ho Ho Ho! Nikolausturnier bei Werder Bremen

Los geht es am (na klar) 6.Dezember in aller Frühe, ein Startgeld braucht nicht gezahlt zu werden, und wunderschöne Preise warten auf die Gesamtsieger und die Besten in den jeweiligen Gruppen (Senioren, Jugend, DWZ unter 1900 und bester Spieler der zweiten Tabellenhälfte).

Gespielt wird auf PlayChess, den Link zum Turnierraum bekommen alle Vorangemeldeten per Mail zugesandt.

Zusätzlich wird dieser auch für die Kurzentschlossenen auf unserer Homepage veröffentlicht.



Nu aber los - Nikolaus bei Werder Bremen! (Foto: Udo Hasenberg)

Alle Details sind in der unten angehängten Ausschreibung zu finden.

Kommt alle vorbei, meldet Euch gleich an - für einen schönen Nikolaus-Schachtag am 06.Dezember!

Nikolausturnier bei Werder

