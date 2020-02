Meister Fish & Meister Meins: Doppelsimultan in Bremen

Am kommenden Freitag ist es soweit: 20 SpielerInnen aus Bremen und umzu treten an gegen die beiden Werder-Bundesligaspieler Großmeister Gennadiy Fish und IM Gerlef Meins, die gegen die Bremen All Stars ein Doppelsimultan austragen werden.

Sowohl Gennadiy (seit 15 Jahren im Bundesligateam) als auch Gerlef (seit 25 Jahren (!!) Bundesliga-Spieler bei Werder, wow!) durchlaufen das Rund in einem Doppelsimultan, ziehen dabei abwechselnd und ohne sich über die Züge des anderen auszutauschen. Das macht die Sache nicht einfacher, aber hey, wozu ist man IM und GM?



Hier ein Update zu dieser Veranstaltung, zusammen mit der Aufstellung des Bremer Teams. ZuschauerInnen sind natürlich herzlich willkommen!

Liebes Bremen All Stars Team, wir freuen uns, dass Ihr am kommenden Freitag abend mit dabei seid und für unsere langjährigen Bundesliga-Spieler IM Gerlef Meins und GM Gennadiy Fish eine renommierte Simultanrunde bildet. Das große Simultanspiel ist auch für die beiden Meister ein ungewöhnliches Ereignis, und wer weiß - bei einem Doppelsimultan ist alles möglich! https://www.werder.de/schach/aktuell/informationen/news/2019/svw-20191125-car/



Hier noch einmal der Plan für den Abend in der Werder-Burg (Hemelinger Straße 17, Vereinsheim, 1.Stock): 18 Uhr Begrüßung durch Werder-Abteilungsleiter Dr. Oliver Höpfner im Anschluss: In grün-weißem Dress an schwarz-weißen Brettern - Als Bundesligist bei Werder Anekdoten und Partien aus der Bundesliga von Gerlef Meins (25 Jahre Bundesliga bei Werder!) und Gennadiy Fish (15 Jahre Bundesliga bei Werder, UND Mannschaftsführer seit 2012!) gegen 19 Uhr Einladung zu einem kleinen Imbiss gegen 19:15/19:30 Doppelsimultan an 20 Brettern (und am Wochenende dann - Schachbundesliga im Finanzzentrum der Bremer Sparkasse Am Brill!







Erst Simultan, dann Bundesliga - viel Schach im hohen Nordwesten

Damit Ihr wisst, wer sich links und rechts von Euch im All Star Team tummelt, hier noch einmal ein kurzer Überblick über alle Teilnehmer.

Wir haben eine Reihe von Plätzen für besondere sportliche Erfolge vergeben, einige von Euch sind sehr geschätzte Ehrengäste, und weitere haben ihre Chance genutzt, einen Platz bei der Verlosung auf der Homepage des Landesschachbundes Bremen zu gewinnen (gut gemacht!).

1) Collin Colbow, Werder 2 (Weiß) 2) Semjon Bart, Werder 3 (Schwarz) 3) Wolfgang Adaschkiewitz, Werder 6 (Weiß) 4) Klaus Rust-Lux, Bremer Dähnepokalsieger 2020 (Schwarz) 5) Lothar Wemßen, Bremer Seniorenmeister 2020 (Weiß) 6) Marco Bode, Bremer Nationalspieler (Schwarz) 7) Niklas Fröhlich, Bremer Schachjugend (Weiß) 8) Tom Rehpenn, Bremer Schachjugend (Schwarz) 9) Wilfried Prüß, Ehrengast Königsspringer Hamm (Weiß) 10) Keke Schmidt, Werder Jugend (Schwarz) 11) Emilia Maruffo, Werder Jugend (Weiß) 12) Samuel Pfeffer, Werder Jugend (Schwarz) 13) Shaheen Varkal, Werder Jugend (Weiß) 14) Theresa Schube, Werder Jugend (Schwarz) 15) Luca Humpe, Verlosung Landesschachbund (Weiß) 16) Andreas Calic, Verlosung Landesschachbund (Schwarz) 17) Anton Strodthoff, Gesandter Werder Monatsblitz (Weiß) 18) Wilfried Schmid, Ehrengast Landesschachbund Bremen (Schwarz) 19) (Weiß) 20) (Schwarz) (Die Plätze 19 und 20 geben wir Euch in Kürze noch bekannt) Wir wünschen Euch einen spannenden Abend im Werder Vereinsheim! Bis bald!, und moinmoin

