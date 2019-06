MiBu ist der Beste, und Holger Hebbinghaus natürlich auch

Siegerverehrung!

Nun also ist es so weit, und danke an MiBu für das dezente "Nudging" im Kommentarbereich und den Hinweis, dass nun alle Ergebnisse ausgespielt sind.

Hier die an alle LeserInnen vertrauensvoll übermittelten Resultate des internationalen Bundesliga-Tippspiels 2018/2019 "Eine neue Liga ist wie ein neues Leben":

a) Wer wird Meister? Baden-Baden, das Leicester City des Südwesten, Sensationsteam der Saison 2018/ 2019.

Zwei Punkte für MiBu und Holger Hebbinghaus, die irgendwie schon vorher den Braten gerochen haben müssen. Chapeau!



Nobody does it better - Baden-Baden war die Überraschungsmannschaft der Saison





b) Wer wird Vize? Hockenheim

Nochmal zwei Punkte für MiBu und Holger, die Schachwelt-Tippspiellegende

c) Wer wird öfter spielen? Richard Rapport

Zwei Punkte für unseren Leser ta!

d) Wie viele schöne Punkte holt Werder? 17 Punkte, weniger als erhofft - darum keine Punkte für irgendjemanden! Nächstes Jahr holt Werder dann eben mehr als alle dachten.

e) Nur fünf Teams holten mehr als zwei Brettpunkte gegen den Dauermeister - das muss besser werden, Leute, so wird das nichts mit "Breaking Baden-Baden".

Keine Tippspiel-Punkte für niemanden.

f) Der HSV, der HSV, der HSV ist wieder da! Ja, aber leider erst frühestens ab der Saison 2020/2021 - und selbst da muss man erst mal sehen. Den braven Hamburger Fußballern bleibt auf ewig die Erinnerung an den schönen 1 : 0 Sieg im Finale des Landesmeisterpokals 1983!

(Damals war ich noch kein HSV-Fan, so dass dieses Highlight leider an mir vorbeigegangen ist. Schlechtes Timing ...)

Da alle Tippspiel-Kandidaten freundlicherweise auf einen HSV-Aufstieg tippten, erhalten sie bei dieser Frage noch weniger Punkte als der HSV an den letzten 17 Saison-Spieltagen (= ungefähr 2 Punkte).

Auswertung:

Letzter Platz: Die Krennwurzn! und der mir leider nicht bekannte User "Olaf Steffens" - beide holten mit unterschiedlich verwegenen Tips null Punkte.

Beide Leser verdienen damit uneingeschränkt den ...

Platz drei: ta! Wir sagen tada!, und Glückwunsch! zu zwei soliden Tippspiel-Punkten

Platz eins und Platz zwei, brüderlich geteilt: Holger Hebbinghaus und MiBu - Ihr seid die Besten, mit vier von möglichen 10 Punkten. Das ist schon mal was, und man sieht, Ihr habt viel gelernt hier im Blog, doch im nächsten Jahr strengt Euch noch etwas mehr an. Sonst bleiben die Preise in Bremen!

Die wundervolle Bremer Hachez-Spezial-Stadtmusikanten-Schokolade wird in den nächsten Tagen auf den Weg gehen zu Euch.

Danke an alle fürs Mitspielen!