Norddeutsches Blitzen: A Day at the Races

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und noch mehr Notationen – hier einige bildhafte Impressionen von einem Reisetag beim Post SV Uelzen, zu einem der ersten Turniere nach langen, zähen, dunklen Corona-Monaten. Vielleicht wird alles langsam besser? Möge es so bleiben.

03.Juli: Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaften 2021 – nicht online, nicht virtuell, sondern so richtig zum Anfassen.



Das (frühe) Aufstehen hat sich fast schon gelohnt …



Anreise zum Hauptbahnhof



Nicht doch lieber nach Westerland? Nein, wir wählen das Norddeutsche Blitzen in Uelzen.





Umsteigen in Harburg, weiter geht’s nach Süden





In niedersächsischen Ortsnamen wohnt Poesie



Der Uelzener Unterwasser-Bahnhof, sehr hübsch! Vielleicht ist er auch von Hundertwasser.



Postsportliche Anstrengungen beim Schach in der Postmoderne



Besser ist das. Am Brett aber durfte man die Masken fallen lassen.





Das Uelzener Büffet war kostenfrei und reich bestückt! Aber …. es gab keinen Kaffee, keinen Kaffee, keinen Kaffeeeeeeee



Kein Kaffee? Das mussten wir ja fast gleich eintragen in das bereitliegende Mängelbuch.





Nanu – echte Figuren. Ein großer Moment – mein erster Zug am Brett im Jahr 2021!



Und mein erster Gegner seit Monaten – Andreas Mitscherling vom FC Sankt Pauli



Hier die anderen Paulianer Aljoscha Feuerstack, Benedict Krause und Giso Jahncke – leider haben sie mit 3:1 verloren.





So sehen Turniersäle aus – ist ja schon so lange her, dass wir so etwas sahen



Die Döscher-Brüder Arne und Thorsten punkteten für den SK Bremen Nord



Wieder richtig Schachspielen – alles super! (nur der Kaffee ….)



Mastermind Bernd Laubsch, Chef des Uelzener Orga-Teams



Dank auch an die stets souveränen Turnierleiter Jürgen Kohlstädt und Hugo Schulz, und zahlreiche Uelzener Organisatoren!



Modern ist, was gewinnt – Platz Eins für den HSK Listiger Turm aus Hannover



Praktisch unschlagbar: Ilja Schneider und Felix Hampel vom HSK Lister Turm



Zwei weitere sehr souveräne Blitzhände aus dem Hannoverschen: Tobias Vöge und Dr. Torben Schulze



Werder boven! Vierter Platz für Gennadiy Fish, Christian Richter, Spartak Grigorian,

Fabiano Brinkmann und vorne ein vom vielen Wassertrinken aufgeputschter Olaf Steffens

