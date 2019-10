Schwarze Doppellöcher

Oder wie zwei Schwarzspieler aus einer Gewinnstellung gerade mal einen halben Punkt nach Hause bringen? Typisch Krennwurzn werden Sie geneigter Leser denken. Entweder hat die Krennwurzn die Stellung zweimal selbst am Brett gehabt oder aber sie berichtet von einem Wald- und Wiesenturnier aus sogar Einheimischen unbekannten Orten des schönen Ösilandes.

Nein, nein – zu dieser Situation kam es beim GRAND SWISS – dem wohl stärksten Open bisher – und sie entstand auch nicht irgendwo auf den hinteren Brettern, sondern in Runde 8 auf den Bretter 7+8 sogar nebeneinander. Die Schiedsrichter haben dann eine Paarung auf einen anderen Spielort verlegt, um keinerlei Verdächtigungen aufkommen zu lassen.

Schwarz am Zug steht nach

18. … 0-0 auf Gewinn !?

Die Weißen in den Partien GM Shirov Alexei (2664)-GM Yu Yangyi (2763) auf Brett 7 und ein Brett dahinter GM Karjakin Sergey (2760)-GM Dreev Aleksey (2662) haben gerade 18. De5(?) gespielt und die mitlaufenden Maschinen haben sofort „Blunder“ aufgeheult und 18. De3 mit relativ ausgeglichener Bewertung vorgeschlagen. Nun das alles ist im modernen Schach mit den heutigen Engines auch nichts Neues. Verlieren halt zwei Schachspieler aus identer Stellung nebeneinander eine Partie.

Beim Blick auf die Ergebnisliste kommt das erste Staunen:

Schwarze Gewinnstellung und dann dieses Ergebnis – nur ein halber Punkt für Schwarz und sogar eine Niederlage. Wie kann so etwas sein? Im Wesentlichen gibt es zwei Erklärungsversuche – entweder konnten die Schwarzspieler das am Brett nicht ausrechnen und bewerten oder aber die Computer liegen bei wenig Bedenkzeit in ihrer Bewertung einfach falsch und wir sind Zeuge eines „Schwarzen Lochs“ geworden. Jetzt werden sicherlich einige einwenden, dass die Stellung relativ unbekannt ist und die Spieler nicht alles wissen können. Das stimmt natürlich im Allgemeinen, aber ein Blick in die Datenbanken zeigt die Partie Karjakin,Sergey (2762) – Yu,Yangyi (2721) 1-0 FIDE World Cup 2015 Baku mit folgender Stellung:

Wenn hier Schwarz hier mit Se4 De5 0-0 fortsetzen würde, dann wäre das tatsächlich schlecht. Weiters zeigt uns die Datenbank noch die Partie aus dem gleichen Jahr Lu,Shanglei (2606) - Yu,Yangyi (2723) Xinghua mit Remisausgang. Die Variante ist als nicht unbekannt und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stellungstypen noch auf keinem Rechner waren scheinen gering. Also haben wir nach 18. … 0-0 ein „Computerloch“ am Brett, dass entweder die Maschinen oder die Menschen mit längerer Bedenkzeit und Vorbereitung spektakulär widerlegen können?

Die Krennwurzn hat mal den eigenen Computer und die Engines Houdini und Stockfish etwas gequält:

Und dann sogar noch den eigenen Kopf etwas angestrengt und viele Probleme und taktische Finten in der Stellung gefunden, aber auch mit Rechnerhilfe konnte ich keine Widerlegung finden. Die Schachpresse hat sich der Stellung auch nicht angenommen und so blieb die Krennwurzn naturgemäß etwas ratlos zurück. Schachlich ist die Krennwurzn 100%ig zu schwach und auch der Computer ist zwar ok, aber kein Killergerät. Und da kam der Krennwurzn die rettende Idee: warum nicht SESSE fragen?

SESSE so nennt man in der Schachwelt den norwegischen Supercomputer, der gerne und oft die Partien von Magnus Carlsen begleitet und Superanalysen liefert. Und ja, die Krennwurzn kann mit Computern sprechen. Nein – natürlich nicht. Sesse ist eigentlich der Nickname - oder Spitzname wie man früher zu sagen pflegte - von Steinar H. Gunderson einem norwegischen Softwareentwickler.

„Sesse“ – also Steinar H. Gunderson – schrieb mir dann, dass er Analyseanfragen eigentlich nicht beantworten möchte, aber diese Stellung und die Beteiligung solcher Topspieler am gleichen Tag und an zwei Brettern nebeneinander haben auch seine Neugierde geweckt und er machte daher eine Ausnahme. Also hat „Sesse“ den Computer mit der Stellung gefüttert und das Ergebnis war dann für alle sichtbar und die Krennwurzn darf das Computerurteil hier veröffentlichen:

Damit ist klar: ein Computerloch liegt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor. Die Stellung ist für Weiß verloren. Also müssen wir über andere Ursachen nachdenken …

Nun ein Mensch rochiert nicht gerne in einen Angriff hinein – die Maschine sieht Damenfang und das eigene Überleben. Es droht nun d6 mit Damenfang. Hier und einen Zug später ist es möglich die Dame via h5 aus der Gefahrenzone zu bringen, aber damit übergibt man die Initiative an Schwarz und dieser kann den König in der Mitte angreifen. Weiß ist nur mehr mit verteidigen beschäftigt und kann diese nicht mehr zufriedenstellend organisieren.

19. Lg2 d6 20. Dxe6+ (Dh5 rettet die Dame aber nicht die Partie) Kh8 21. Lxe4 Tf6!

Die weiße Dame ist gefangen – die Maschine schiebt noch die Matt in eins Drohung Df5 ein und nimmt dann auf b7 – aber es bleibt nur eine Ruine übrig. Auch Dxf6 Dxf6 löst die Probleme nicht. Schwarz hat eine Gewinnstellung …

Aber da sehen wir eine Gewinnstellung am Brett hilft eigentlich nichts, wenn man diese erstens nicht erkennt und zweitens nicht durchrechnen kann. Ja wir Menschen sind zwar wunderbare Wesen, aber eben nicht unfehlbar …

Hier die Analyse und die Partien zum Durchklicken:

[Date "2019.10.29"] [White "Analyse SESSE 18. ... 0-0"] [Result "*"] [ECO "B45"] [Annotator "Krennwurzn"] [SetUp "1"] [FEN "r2qk2r/pb1p2pp/4p3/2p1Q3/2P1nPP1/4B3/PP2K2P/R4BR1 b kq - 0 18"] [PlyCount "69"] [SourceTitle "Loch"] [Source "Krennwurzn"] [SourceDate "2019.10.29"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.10.29"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,88,51,19,100,50,71,63,40,34,27,55,44,14,5,20,10,10,-5,-12,3,42,41,-25, 30,30,49,54,61,35,45,23,25,-1,35,30,40,51,107,56,71,76,69,78,74,101,103,103, 121,140,165,95,125,104,107,97,102,-92,-76,-53,-53,-65,-65,-42,-49,-45,-42,-48, -33,-36,-31,-36,-26,-38,-17,-15,-42,-42,-55,-54,-61,-42,-30,-31,-4,-7,0,0,0,0, 0] [#]} {Score: -5.40 SESSE Auch schwächere Maschinen sehen den Textzug als gut für Schwarz an.} 18... O-O {ein typischer Maschinenzug - eine Rocharde in den Angriff, aber die Maschine berechnet Damenfang} 19. Bg2 (19. Qh5 g6 20. Qh3 Qf6 {nun greift Schwarz an und Weiß muss verteidigen}) 19... d6 20. Qxe6+ (20. Qh5 Qb6 21. b3 (21. Rab1 Qa6 22. Rbc1 Qxa2 $19 {Weiß muss verteidigen und hat keine Zeit für den eigenen Angriff}) 21... a5 $19 {und es kommt der weiße König zuerst unter Beschuss}) 20... Kh8 21. Bxe4 Rf6 22. Qf5 Rxf5 23. Bxb7 Rb8 24. gxf5 Rxb7 25. b3 Qh4 26. Rh1 Qh3 27. Rag1 Qxf5 28. Rg2 Re7 29. Re1 Qh3 30. Kf2 h5 31. Bd2 Qh4+ 32. Kf1 Rxe1+ 33. Bxe1 Qxf4+ 34. Bf2 Qc1+ 35. Be1 Qb1 36. Re2 Qd3 37. Kf2 Qh3 38. Kg1 Qf3 39. Rf2 Qg4+ 40. Kf1 Qe4 41. h4 a5 42. Rd2 a4 43. Bf2 Qb1+ 44. Ke2 Kh7 45. Be1 Kg8 46. bxa4 Qe4+ 47. Kf1 Qxc4+ 48. Kg1 Qf4 49. Kg2 Kh7 50. a5 Qe4+ 51. Kf1 c4 52. Bf2 c3 {281,449,166,500 nodes, 35,601, 632 nodes/sec, depth 52 ply (79 selective), 56,081,105 Syzygy hits} * your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard

[Event "FIDE Chess.com Grand Swiss"] [Site "Douglas"] [Date "2019.10.18"] [Round "8.7"] [White "Shirov, Alexei"] [Black "Yu, Yangyi"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B45"] [WhiteElo "2664"] [BlackElo "2763"] [Annotator "Krennwurzn"] [PlyCount "88"] [EventDate "2019.10.10"] [EventType "swiss"] [EventRounds "11"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "Loch"] [Source "Krennwurzn"] [SourceDate "2019.10.29"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.10.29"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,88,51,19,100,50,71,63,40,34,27,55,44,14,5,20,10,10,-5,-12,3,42,41,-25, 30,30,49,54,61,35,45,23,25,-1,35,30,40,51,107,56,71,76,69,78,74,101,103,103, 121,140,165,95,125,104,107,97,102,-92,-76,-53,-53,-65,-65,-42,-49,-45,-42,-48, -33,-36,-31,-36,-26,-38,-17,-15,-42,-42,-55,-54,-61,-42,-30,-31,-4,-7,0,0,0,0, 0]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Ne4 Qc7 9. f4 Qb6 10. c4 Bb4+ 11. Ke2 f5 12. exf6 Nxf6 13. Be3 Qd8 14. Nd6+ Bxd6 15. Qxd6 Bb7 16. g4 (16. Rd1 Rc8) 16... c5 17. Rg1 Ne4 18. Qe5 Qh4 ({ Score: -5.40} 18... O-O 19. Bg2 d6 20. Qxe6+ Kh8 21. Bxe4 Rf6 22. Qf5 Rxf5 23. Bxb7 Rb8 24. gxf5 Rxb7 25. b3 Qh4 26. Rh1 Qh3 27. Rag1 Qxf5 28. Rg2 Re7 29. Re1 Qh3 30. Kf2 h5 31. Bd2 Qh4+ 32. Kf1 Rxe1+ 33. Bxe1 Qxf4+ 34. Bf2 Qc1+ 35. Be1 Qb1 36. Re2 Qd3 37. Kf2 Qh3 38. Kg1 Qf3 39. Rf2 Qg4+ 40. Kf1 Qe4 41. h4 a5 42. Rd2 a4 43. Bf2 Qb1+ 44. Ke2 Kh7 45. Be1 Kg8 46. bxa4 Qe4+ 47. Kf1 Qxc4+ 48. Kg1 Qf4 49. Kg2 Kh7 50. a5 Qe4+ 51. Kf1 c4 52. Bf2 c3 {281,449,166,500 nodes, 35, 601,632 nodes/sec, depth 52 ply (79 selective), 56,081,105 Syzygy hits}) 19. Bg2 Qxg4+ {bis hierher verlaufen die Partien gleich - nun weichen die Weißspieler ab} 20. Bf3 {diesen Zug bevorzugen die Computer} Nc3+ 21. Kd3 Qxf3 22. Kxc3 Rg8 (22... Rf8 {wäre etwas besser, aber Weiß steht immer noch gut}) 23. Rg3 Qc6 24. Bxc5 O-O-O 25. Bd6 (25. Bxa7 $142 d5 26. Re1 $18) 25... Ba6 26. b3 Kb7 27. Rd1 Rc8 28. Rxg7 $6 (28. Kb2 $18) 28... Rxg7 29. Qxg7 Bxc4 $1 { und Schwarz kommt Richtung Remishafen} 30. Kb2 Be2 31. Re1 Qxd6 32. Rxe2 Qd1 33. Qg2+ Rc6 34. a4 Qd4+ 35. Ka2 Qxf4 36. Qg7 Rd6 37. Qxh7 Rd1 38. Qh5 Qd4 39. Rb2 e5 40. h4 Rd2 41. Rxd2 Qxd2+ 42. Ka3 Qc1+ 43. Ka2 Qc2+ 44. Ka3 Qc1+ 1/2-1/2 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard

[Event "FIDE Chess.com Grand Swiss"] [Site "Douglas"] [Date "2019.10.18"] [Round "8.8"] [White "Karjakin, Sergey"] [Black "Dreev, A."] [Result "1-0"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2760"] [BlackElo "2662"] [Annotator "Krennwurzn"] [PlyCount "61"] [EventDate "2019.10.10"] [EventType "swiss"] [EventRounds "11"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "Loch"] [Source "Krennwurzn"] [SourceDate "2019.10.29"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.10.29"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,61,28,18,46,33,47,44,44,53,53,60,51,5,16,13,13,0,14,8,38,39,37,6,37, 37,37,37,37,27,19,34,42,4,-28,-28,47,47,90,90,90,71,139,161,152,152,207,207, 235,235,293,293,293,293,577,574,601,514,874,874,1004,1004,1013,1011]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Ne4 Qc7 9. f4 Qb6 10. c4 Bb4+ 11. Ke2 f5 12. exf6 Nxf6 13. Be3 Qd8 14. Nd6+ Bxd6 15. Qxd6 Bb7 16. g4 $6 (16. Rd1 {diesen von den Computer als stärksten Zug bewertet, hat Karjakin schon in der Partie gegen Yu beim Grand Prix 2015 gespielt.}) 16... c5 $1 {Weiß sollte darauf achten, dass c5 ohne Angriff auf den Ta1 gespielt werden kann. Dagegen richtet sich der Aufbau Td1, Tg1 und dann erst g4} 17. Rg1 Ne4 18. Qe5 $2 {[#]} (18. Qd3 {ist hier notwendig, aber Weiß kann hier keinen Vorteil mehr vorweisen.}) 18... Qh4 ({Score: -5.40} 18... O-O 19. Bg2 d6 20. Qxe6+ Kh8 21. Bxe4 Rf6 22. Qf5 Rxf5 23. Bxb7 Rb8 24. gxf5 Rxb7 25. b3 Qh4 26. Rh1 Qh3 27. Rag1 Qxf5 28. Rg2 Re7 29. Re1 Qh3 30. Kf2 h5 31. Bd2 Qh4+ 32. Kf1 Rxe1+ 33. Bxe1 Qxf4+ 34. Bf2 Qc1+ 35. Be1 Qb1 36. Re2 Qd3 37. Kf2 Qh3 38. Kg1 Qf3 39. Rf2 Qg4+ 40. Kf1 Qe4 41. h4 a5 42. Rd2 a4 43. Bf2 Qb1+ 44. Ke2 Kh7 45. Be1 Kg8 46. bxa4 Qe4+ 47. Kf1 Qxc4+ 48. Kg1 Qf4 49. Kg2 Kh7 50. a5 Qe4+ 51. Kf1 c4 52. Bf2 c3 {281,449,166,500 nodes, 35,601,632 nodes/sec, depth 52 ply (79 selective), 56,081,105 Syzygy hits Analyse 18. ... 0-0}) 19. Bg2 Qxg4+ 20. Kd3 Nf2+ $6 (20... d6 21. Bh1 dxe5 22. Rxg4 {und Weiß kann noch um Vorteil kämpfen}) 21. Bxf2 Bxg2 22. Bxc5 Rc8 (22... Qf3+ { wird die Partie auch nicht mehr retten können}) 23. Rae1 Kf7 24. Re2 Qf3+ 25. Be3 d6 26. Qd4 e5 27. Qxa7+ Ke6 28. Rgxg2 Rxc4 29. Kxc4 Rc8+ 30. Kb4 Qe4+ 31. Bd4 $3 {ein schöner Zug zum Abschluss ;-)} 1-0 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard

[Event "FIDE World Cup 2015"] [Site "Baku"] [Date "2015.09.17"] [Round "3.1"] [White "Karjakin, Sergey"] [Black "Yu, Yangyi"] [Result "1-0"] [ECO "B45"] [WhiteElo "2762"] [BlackElo "2721"] [Annotator "Krennwurzn"] [PlyCount "79"] [EventDate "2015.09.11"] [EventCountry "AZE"] [SourceTitle "Loch"] [Source "Krennwurzn"] [SourceDate "2019.10.29"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.10.29"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,79,17,8,41,41,41,41,41,47,47,47,47,36,36,27,27,-7,-8,-8,15,1,29,29,55, 45,45,45,29,29,35,35,35,43,66,44,44,35,60,18,33,38,33,33,40,41,41,41,43,43,51, 45,79,81,77,63,79,92,107,102,112,96,121,133,156,143,139,127,141,129,122,113, 102,119,185,197,191,192,207,207,246,235]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Nxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Ne4 Qc7 9. f4 Qb6 10. c4 Bb4+ 11. Ke2 f5 12. exf6 Nxf6 13. Be3 Qd8 14. Nd6+ Bxd6 15. Qxd6 Bb7 16. Rd1 {diesen Zug sehen die Maschinen als den stärksten an ... allerdings dürfte hier noch nicht die letzte Messe gelesen sein.} Rc8 17. g4 c5 18. Rg1 Rf8 (18... Ne4 $6 19. Qe5 O-O $2 20. Bg2 $16) (18... Qc7 $14) 19. f5 Qb6 20. fxe6 dxe6 21. g5 Nd5 22. Qxb6 Nxb6 23. Ke1 Nd7 24. Be2 Ke7 25. Rd3 Be4 26. Ra3 Rc7 27. Kd2 e5 28. Rf1 Rb8 29. Kc3 Rb6 30. Rd1 Rbc6 31. Bg4 Nb6 32. Ra5 g6 33. b3 Bf5 34. Be2 Nd7 35. a3 Be6 36. h4 Bf7 37. Bf3 Rb6 38. Rxd7+ Kxd7 39. Bxc5 e4 40. Bg4+ 1-0 your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard