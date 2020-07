Sorry Heidenheim: SV Werder Bremen Top 5 Moments

Es wird Zeit, Stellung zu beziehen, gerade an diesem Abend. Bundesliga-Relegation, Nord gegen Süd, Werder gegen Heidenheim, und ja, es wird schwer für beide Mannschaften!

Heidenheim hat sich gut verkauft, in Bremen ein schönes Nullnull geholt im ersten Spiel, und heute abend lauern die Jung von der Alb auf ein wackelndes, verunsichertes, im Zweifel zweifelndes Werder-Team mit dem Rücken zur Wand .... oder?

Nein, mitnichten! Denn Bremen haut heute alles raus, hält sich die Heidenheimer vom Hals und sichert sich hübsch und vielleicht sogar stilvoll den Startplatz in der kommenden Bundesliga-Saison. Hurra!

Aber, liebe LeserInnen aus nah und fern, Bremen und umzu, damit auch wirklich, wirk-lich nix schiefgeht heute abend - drückt alle fest die Daumen!

Wir freuen uns natürlich, wenn Heidenheim aufsteigen sollte - aber bitte erst in einem Jahr! (und am besten dann zusammen mit dem HSV)



Those were the days ...