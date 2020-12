Spartak wird IM!

Ein großer Sohn Wildeshausens weilt derzeit bei unseren nördlichen Nachbarn und spielt im Aarhus Chess House ein Normenturnier. Und was sollen wir sagen - Spartak Grigorian, entdeckt und weithin gefördert vom Schachclub Wildeshausen, trainiert unter anderem von Jens Kahlenberg und Alexander Markgraf, er wurde Deutscher U18-Meister und ist seit einigen Jahren engagierter Werderaner in Verein und! Bundesliga.

Und nun in Aarhus - Spartak hat brilliant gespielt, ein fast unbezwingbarer Löwe, ein grün-weißer Tigran Petrosian, und konnte im Chess House Punkt um Punkt unter Dach und Fach bringen!

Mit einem Sieg unter anderem gegen GM Henrik Danielsen, hatte er schon kurz vor Turnierende die IM-Norm in der Tasche ... und nicht nur eine IM-Norm ist es, es ist sogar die dritte, und letzte, und endgültige - mit der schon vorher erreichten ELO von 2400 wird Spartak alsbald also Internationaler Meister.



Irgendwas mit Katzen ... in dieser Stellung hatte ich Spartak mal fast am Wickel,

aber ging am Ende (natürlich) doch unter.

Wir gratulieren und sagen: a) gut gemacht!! und ... b) das ruft nach einer Feier! (Bring uns dänische Ringelchips mit, Spartak!)

Bericht von Jonathan Carlstedt aus der Turniermitte

Bericht - die Norm ist komplett!