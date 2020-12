Bye bye 2020 - hello 2021. Ein schweres Jahr liegt hinter uns, schräg und belastend wie lange nicht, und wir können nur hoffen, dass in den nächsten Monaten Licht am Ende des Corona-Tunnels aufscheinen wird.

Und selbst dann ist noch nicht alles wieder gut - denn parallel oder im Anschluss harren unserer weitere herkulische Aufgaben, sei es das Retten der Welt, nun endlich mal, oder die enorme Kraftanstrengung, die eigene ELO/ DWZ mal wieder nach oben zu biegen.



Gewinnen kann ganz schön sein - hier in einem wilden Video, zuerst gesehen bei den hochgeschätzten Kollegen von den Bodenseeschachperlenfischern



Bis es aber soweit ist mit dem neuen Jahr, können wir uns eigentlich noch ein wenig zurücklehnen und den heutigen Sylvestertag genießen.

Berliner essen, das Luftsachen Masters gucken (zusammen mit Magnus Carlsen, der ja schon im gestrigen Viertelfinale von Daniil Dubov verabschiedet wurde), Sekt kaltstellen.

Und vielleicht einen Blick werfen auf das wunderbare Kleinod der Danny Gormally Show, in der der britische Großmeister seine Berufskollegen liebevoll porträtiert und tja, wie das so ist, ein paar ihrer Eigenheiten spiegelt. Eine sehr schöne Parodie, es geht langsam los und wird dann noch immer besser.

The Danny Gormally Show! Und - guten Rutsch ins neue Jahr!