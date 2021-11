Tor, Tor, Tor, Tor – Deutschland ist Weltmeister: Das Wunder von Porto Carras

Europameisterschaft 2011 in Porto Carras? Wir blicken zurück – auf den Tag genau zehn Jahre!

**********************************

„Tor, Tor, Tor, Tor! Halten sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt – ich glaube, auch Fußball-Laien sollten ein Herz haben.“ Herbert Zimmermann, Kommentator der Fußball-WM 1954

Auch die Schachwelt steht Kopf. Zwar war es keine WM, sondern die Mannschaftseuropameisterschaft, doch mit Ihrem Sieg in der Letztrundenbegegnung gegen den Favoriten Armenien, erzielte das deutsche Team um Frontmann Arkadij Naiditsch einen der wohl bedeutendsten Erfolge der deutschen Schachgeschichte.

Herzlichen Glückwunsch

Tabellen und Ergebnisse auf euro2011.Chessdome.com

Nach einem Artikel von GM Jörg Hickl, vom 11.November 2011

****************

Zehn Jahre ist das nun her ... war schön damals, und hey, was für eine Überraschung! Niemand hätte das wohl gedacht, mit dem deutschen Team auf Platz Eins, vor allen Riesen aus Armenien, Aserbeidschan und Russland.

So gut ist es trotz starker Spieler nicht mehr geworden in den Jahren darauf - umso großartiger, in 2011!