Werdertigers am Montag bei der DSIM

Jonathan Carlstedt und ich senden seit einiger Zeit verschiedentlich bei Twitch und den Werdertigers für Bundesliga, Werder und so Sachen: www.twitch.tv/werdertigers Für die morgige zweite Vorrunde der Deutschen Internetmeisterschaften (Montag, 16.März) kommentieren wir die beinharten neun Runden beinhart live ab 20 Uhr. Auch einige Großmeister sind mit in the house: https://www.schachbund.de/news/zweites-turnier-der-internetmeisterschaft-am-16-maerz-mit-bluebaum-und-meier.html



Vielleicht können wir in diesen coronatrüben Zeiten ein bisschen mithelfen, den Zusammenhalt und Austausch auch in der Schachgemeinde zu bewahren (so lange das Internet noch läuft ..). Bis wir uns dann alle wiedersehen, live und mit Holzfiguren!

Schach mit Holzfiguren - wenn das wieder geht, ist schon viel gewonnen

Es gab ja verschiedentlich sehr kritische Rückmeldungen zu Turnier, Format, Sicherheit und Außendarstellun/ Vermarktung - das alles hat auch seine Berechtigung und sollte bei weiteren Turnieren in der Zukunft unbedingt berücksichtigt werden.



https://www.schach-welt.de/BLOG/blog/ist-expandiert



https://perlenvombodensee.de/2020/03/09/falsches-spiel-im-schneckenhaus/



Für den Augenblick möchten wir das aber nicht so hoch hängen. Ohne naiv sein zu wollen - Hauptsache, man kann jetzt ein bisschen Schach spielen ...!



Moin aus Bremen, und bleibt gesund.