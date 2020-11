Werdertigers Cup 2.0 - jetzt anmelden!

Der SV Grünweiße Tiger Werder Bremen lädt herzlich ein zum Werdertigers Cup 2.0 !

Nach den spannenden Turnierwochen im Frühjahr gehen wir nun in die zweite Auflage - wieder werden sich SpielerInnen in intensiven K.O.-Runden miteinander verhaken und beim Best of 11 - Blitz um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

https://www.werder.de/schach/turniere/sonstige-turniere/werdertigers-cup-2020/

https://www.schach-welt.de/BLOG/blog/werdertigers-cup-achtelfinale-komplett

Seid dabei bei der Neuauflage und meldet Euch fix an - schöne Preise gibt es, und auch immer wieder eine Live-Kommentierung der Matches bei den Werdertigers auf Twitch.

Mehr zum Turnier findet Ihr hier: Werder_TIGERSCUP2.pdf

Bitte beachtet auch den Anmeldeschluss - Sonntag, 15.November!

Moinmoin, und bis bald (irgendwann haben wir es geschafft, mit Corona!)

Olaf