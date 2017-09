Helsingör Live

In diesem Jahr war es für mich nur ein kleiner Abstecher in das beschauliche Helsingör zum Xtracon Cup, vormals Poltiken Cup. Diesmal findet es eine Woche früher als gewohnt, vom 22.7. bis 30.7., statt.

Nachdem ich vergangenes Jahr mit meinem Abschneiden sehr zufrieden sein konnte, wartet diese Jahr die interessante Aufgabe im Organisationsteam des Erfurter Frauenschachfestivals auf mich.

Deswegen war für mich eine Teilnahme leider nicht möglich. Ganz ohne das Turnier mit deutlich über 400 Teilnehmern geht es aber auch nicht und so entschied ich mich dem Turnier, alten Freunden, meinen Schülern Dmitrij und Henning und meinen Eltern einen Besuch abzustatten.

Wie ich jedem sage, der es hören oder auch nicht hören will, halte ich den Xtracon Cup rund um seinen Chef Lars Bech Hansen, für das am Besten organisierte Turnier. Es gibt Getränke kostenlos, die Runden fangen pünktlich an, es spielen viele starke und interessante Spieler mit. Zum Dauergast ist zum Beispiel Jan H Timman geworden, der heute gegen meinen Schützling Dmitrij Kollars ran darf. Letztes Jahr spielte Alexei Shirov mit und auch dieses Jahr haben sich die Veranstalter mit Nikita Vitiugov und Baadur Jobava, neben vielen anderen starken Großmeistern, nicht lumpen lassen ein starkes Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen.

Die Räumlichkeiten sind im Konventum mit malerischen Ausblick vorzüglich und die Atmosphäre ist dank der entspannten Schiedsrichter sehr angenehm.

Wie sieht es aus Sicht der deutschen Teilnehmer nach 6 Runden aus?

2 Deutsche stehen nach 6 Runden bei 5 Punkten. Benjamin Dauth gewann gestern dank eines spektakulären Opfers gegen eines der größten Deutschen Talente Jan-Christian Schröder. Ob das Opfer korrekt war...darüber streiten sich die Gelehrter, ich weiß es nicht. Es führte auf jeden Fall zum vollen Punkt und das ist am Ende das was zählt. Der zweite Deutsche mit nur einem abgegeben Punkt ist Dmitrij Kollars. Dmitrij hatte zu Beginn Probleme ins Turnier zu finden. Mit Schwarz musste er 2 Remis hinnehmen. In Runde 6 kreierte er mit Schwarz aber genug Verwirrung um seinen Gegner zu überfordern. In der 7.Runde geht es nun gegen die Legende Jan H Timman.

Bei den Spielern mit 4,5 Punkten finden sich mehrere Deutsche.

2 davon sind meine Vereinskollegen. Julian Kramer konnte bereits ein starkes Remis gegen den Inder GM Sasikiran erreichen, der ansonsten alle Partien gewann. Nach seinem Remis musste Julian allerdings eine Niederlage hinnehmen. Malte Colpe hat bei diesem Turnier in den vergangenen Jahren bereits großartige Leistung gezeigt Bisher ist er noch nicht richtig durchgestartet. 4,5 Punkten sind trotzdem ein gutes Ergebnis.

Die Deutsche Gruppe mit 4,5 Punkten schließt mein Kollege bei SCHACHREISEN IM Erik Zude, der im vergangenen Jahr das Turnier zum Bergfest noch anführte. Davon ist er bisher noch ein wenig entfernt. Aber traditionell landet man bei diesem Turnier mit 8 Punkten in der Top-Gruppe. Also Erik: Du schaffst das, hau sie weg! :-)



Liebe Schachfreunde, der Politiken Cup: absolut empfehlenswert!



Aber ich werde euch natürlich nicht entlassen, ohne eine kleine Aufgabe zu stellen. In Runde 5 traf der talentierte GM Urkedal mit Weiß gegen den weltbekannten GM Ivan Sokolov. Wie schaffte Urkedal in der folgen Stellung an Brett 1 seine Spitzenposition zu verteidigen?