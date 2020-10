CD Meyer Gedenkturnier bei Werder Bremen

Werder Bremen richtet im Oktober das CD-Meyer-Gedenkturnier aus - zur Würdigung und zur Erinnerung an unseren früheren Trainer Claus-Dieter Meyer, der leider im Frühjahr diesen Jahres verstorben ist.

Von Samstag, 10 Oktober, bis Sonntag, 18 Oktober, geht es in einem 22-köpfigen sehr starken und sehr internationalen Feld um Punkte und Preise - ein kleines Nahschach-Juwel in diesen langen Corona-Monaten.

Organisiert von Turnierdirektor Jonathan Carlstedt, werden in dem zweiundzwanzigköpfigen Feld zahlreiche internationale Meisterspieler vertreten sein, darunter Spieler aus Frankreich, Brasilien, Spanien und den Niederlanden.

Auch die deutsche Schachsport-Spitze im Herren- und Damenbereich, zahlreiche Nationalspieler sowie aufstrebende Werderaner Junioren gehen an den neun Tagen an die Bretter und kämpfen um den mit 1.500,-€ dotierten Ersten Preis.