Das Elometer: Wie gut ist Deine Rating?

Bist Du unzufrieden mit Deiner ELO? Traust Du der letzten Auswertung nicht, und ist Deine Rating eigentlich sogar viel zu niedrig? Dann rücke Deine Welt zurecht und hole Dir die Punkte zurück – hier ist das Düsseldorfer Elometer!

Nach unseren kritischen Recherchen zur Hildesheimer Elo-Zucht mag der eine oder die andere nun mit Verunsicherung auf die eigene Wertungszahl schauen. Wem kann man noch trauen, und sind nicht alle ELO-Zahlen ohnehin veraltet?

Doch Hilfe naht – das Institut für Experimentelle Psychologie an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf springt netterweise in die Bresche und bietet einen kostenfreien ELO-Selbsttest an.



Zur ELO bitte hier entlang

Letztlich ist ja jede Partie in höheren Ligen ein kleiner ELO-Wahrheitstest, und ein neunrundiges Open am Tegernsee, in Dortmund oder in Brügge erfüllt denselben hehren Zweck einer schachlichen Spielstärkenermittlung (und dieser mag gar schauerliche Resultate zeitigen).

Indes, für das Düsseldorfer Testwerkzeug muss man nicht durch die Weltgeschichte reisen, früh aufstehen, Kaffee trinken und sich in gefährliche Nähe eines Gegners/ einer Gegnerin begeben. Man kann die Fragen gleich hier am Computer durchgehen und muss dafür nicht einmal die Wohnung verlassen – auch wenn das manchmal ja ganz erfrischend wäre.



Wir bleiben zu Hause

Weiterlösen bei den Veganen Olafkatzen

**********************